Kuzey Makedonya’da 9. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Türkçe Şiir Şöleni düzenlendi

Beyatlı'nın Türk edebiyatının temel taşlarını oluşturduğunu aktaran İbrahim, "Onun şiirlerindeki estetik güzellik, dilimizin incelikleri ve derin düşünce yapısı edebiyatseverler tarafından halen büyük hayranlıkla okunmaktadır. Üsküplü Yahya Kemal Beyatlı sadece şair değil, bir kültür adamı, millet adamı, bir diplomattı." diye konuştu.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu da hem Yahya Kemal Beyatlı hem Balkanlar'da yetişen sanatçılarla ilgili Türk biyografik kaynaklarında çok güzel, olumlu tespitler bulunduğunu aktardı.

Aşık Çelebi adındaki bir biyografi yazarının bölgede doğan çocuklara adlarından önce mahlaslarının konulduğunu aktardığını anımsatan Kurtoğlu, "Burada henüz daha adları bile konulmayan çocukların ileride şair olacakları düşüncesiyle mahlasları tespit edilirmiş. Hatta kimi çocuklar diviti, kalemi belinde doğarlarmış. Yani şiirin, edebiyatın doğuştan, yaratılıştan var olduğu topraklardayız." ifadelerini kullandı.

MATÜSİTEB Genel Başkan Yardımcısı Mehmed Arif ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Üsküp'ün büyük şairi Yahya Kemal Beyatlı'yı doğumunun yıl dönümünde yad edeceklerini söyledi.

Kurum olarak düzenledikleri bu organizasyonun artık geleneksel bir hal aldığını kaydeden Arif, "Burada bizim bu faaliyeti gerçekleştirmedeki en büyük motivasyonumuz, şairimizin medeniyet ufkunu, Türkçe sevdasını ve medeniyet anlayışını bu topraklarda yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak. Bunu da en iyi şiir yoluyla yapabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Programda, Kuzey Makedonya'dan Leyla Şerif Emin, Kosova'dan Zeynel Beksaç ve Taner Güçlütürk ile Batı Trakya'dan Müberra Karadayı başta olmak üzere bölgeden gelen şairler kendi yazdıkları şiirleri okudu. Asıl ismi Ahmed Agah olan Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinden Yahya Kemal Beyatlı, 2 Aralık 1884'te Üsküp'te doğdu.