Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının ev sahipliğinde başkent Bişkek'te 17-21 Kasım tarihleri arasında yapılan 1. Bişkek Uluslararası Film Festivalinin kapanış ve ödül töreni, Ulusal Devlet Opera ve Tiyatrosu'nda yapıldı.

Kaplanoğlu'nun başkanlığını üstlendiği festivalin jüri üyeliğini Singapur'dan Philipp Chea, Romanya'dan Elena Dulgeru, Güney Kore'den Park Sun-young ve Kırgızistan'dan Gülsara Ajibekova yaptı.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksutov, kapanış töreninde, festivalin ilkini Bişkek'te yapmalarından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Maksutov, festival kapsamında film gösterileri, forum ve söyleşilerin yanı sıra "Türk Film Haftası"nın da yapıldığını anımsattı.



Ödüller



Uluslararası kategoride yarışmaya katılan Özbekistan'dan Şokir Holikov'un yönetmenliğini yaptığı "Sunday" (Pazar) adlı film "En İyi Film Ödülü"nün sahibi oldu.

Yarışmada, "En İyi Yönetmen Ödülü"nü Kırgızistan'dan Aktan Arım Kubat alırken, "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü de Altay'dan Mihail Kulunakov'un yönetmenliğini yaptığı "Çıyır" adlı filmdeki Lia Sanaa'ya verildi. Kazakistan'dan Kenjebek Şaykakov'un yönetmenliğini yaptığı "Aygay" adlı filme de "Jüri Özel Ödülü" verildi.

Ulusal kategoride yarışmaya katılan Kırgızistan'dan Dastan Japar Uulu ve Bakıt Mukul'un yönetmenliğini yaptığı "Son Göç" (Akırkı koç) "En İyi Film Ödülü"ne layık görüldü.

"En İyi Yönetmen Ödülü" "Ermen Jıtı" adlı filmin yönetmenliğini yapan Aybek Dayırbekov'a, "En İyi Oyuncu Ödülü" Emil Atageldiyev'in yönetmenliğini yaptığı "Göl" filmindeki oyuncu Artık Suyundukov'a, "En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü", "Şambala" filminin yönetmeni Akjol Bekbolotov'a, "Jüri Özel Ödülü" de "Sağınbay Manasçı" filminin yönetmenliğini yapan Ernest Abdıjaparov'a gitti.

Festivalin kapanış töreninde, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Rayev, TÜRKSOY'un özel ödülünü, Rusya Federasyonu Saha (Yakut) Cumhuriyeti'nden Lyubov Borisova'nın yönetmenliğini yaptığı "Beni imansız toprağa verme" adlı filmin ekibine, TÜRKSOY'un altın madalyasını da Kırgız yönetmen Aktan Arım Kubat'a ve kameraman Manas Musayev'e takdim etti.

Sunuculuğunu Sancar Mıkıyev ve Aizada Jamgırçiyeva'nın üstlendiği ödül töreni ses sanatçısı Gülzada Rıskulova'nın konseriyle sona erdi.



"Kırgız sinemasının geleceğini çok parlak görüyorum"



Yönetmen Kaptanoğlu yaptığı açıklamada, Kırgız sinemasını yakından takip eden birisi olarak Kırgız sinemasının geleceğini çok parlak gördüğünü söyledi.

Kaptanoğlu, Bişkek Uluslararası Film Festivali'nde jüri başkanlığı için aldığı daveti kendisi için "gurur verici" olarak nitelendirdi.

"Ülkede çok canlı bir sinema ortamı var" diyen Kaptanoğlu, festivalin Kırgızistan'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

- Birçok ülkeden festivale yoğun ilgi

Türk Filmleri Haftası Koordinatörü ve Yönetmeni Öner Kılıç da "Festival, cumhurbaşkanlığının himayesinde olması güç aldı. İnşallah, bu etkinlik yüzyıllarca devam eder." ifadesini kullandı.

Kılıç, festivalin onur konuğunun Türkan Şoray olduğunu belirterek, dünyanın bir çok ülkesinden festivale yoğun ilgi olduğunu vurguladı.

Organizasyonun Türk Dünyası için önemli olduğunu vurgulayan Kılıç, "Türk yönetmenleri, yapımcıları ve oyuncuları adeta gururlandırdı." dedi.