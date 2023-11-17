İstanbul Photo Awards’ın 10. yıl başvuruları başladı

Anadolu Ajansının ( AA ) basın fotoğrafçılığını desteklemek için düzenlediği " İstanbul Photo Awards " 2024'te 10. kez gerçekleştirilecek.

Dünya gündemini belirleyen fotoğrafların yarıştığı etkinliğin, 10. yılına başvurular başladı.

Uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'a 2023 yılı içerisinde çekilmiş ve haber değeri olan fotoğraflar başvurabilecek.

Dünya genelindeki en önemli yarışmalar arasında gösterilen etkinliğe ayrıca her yıl yaklaşık 20 bin fotoğraf gönderiliyor. Yalnızca profesyonel fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmaya başvuru için bir basın kuruluşuna bağlı olma şartı aranmıyor.

Yarışmada, toplam 60 bin dolar ödül dağıtılacak

Yarışma kapsamında "Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor", "Seri Spor", "Tekil Doğa ve Çevre", "Seri Doğa ve Çevre", "Tekil Portre", "Seri Portre", "Tekil Günlük Yaşam" ve "Seri Günlük Yaşam" başlıklarındaki on kategoride başvuru yapılabiliyor.

Her yarışmacının tüm kategorilerde başvuru yapma hakkı bulunuyor ve gönderilen fotoğraflarda yayınlanmış olma şartı aranmıyor.

Fotoğrafçıların kişisel bilgileri ve fotoğrafa dair detaylar konusunda doğru bilgi aktarma sorumluluğu bulunan yarışmanın başvuru şartlarına dair geniş bilgiye web sitesinden ulaşılabiliyor.

"Yılın Fotoğrafı" ödülü "Tekil Haber" kategorisinde birinci olan fotoğrafa verilecek ve fotoğrafı çeken foto muhabiri 6 bin dolar ödül kazanacak. Kategori birincilerine 3 bin, ikincilerine bin 500, üçüncülerine ise biner dolar ödül takdim edilecek.

Yarışmanın onuncu yılına özel olarak tüm seri kategorilerde yapılan başvurular arasından ayrımcılık konulu çalışmalar ve 28 yaşından küçük genç fotoğrafçıların eserleri arasından belirlenecek içeriklere bin dolar değerinde iki ayrı ödül verilecek.

Yarışmanın kazananları her yıl olduğu gibi fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan uluslararası jüri tarafından belirlenecek ve kazananlar nisan ayında duyurulacak.

Toplam ödülü 60 bin dolar olan yarışmada, jüri üyeleri gönderilen fotoğrafları teknik yeterlilik, perspektif, hareket, duygu gibi birçok farklı açıdan değerlendirecek.

Yalnızca online başvuru alınan yarışmaya 17 Ocak'a kadar başvurulabiliyor.

Geçmiş yıllarda ödül alan fotoğraflar, sergiler, fotoğraf albümleri ve jüri üyelerine dair bilgiye de "www.istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabilir.