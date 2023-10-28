"Milli Mücadele'nin 100. Yılı" roman yarışmasının ödül töreni yapıldı

Yarışmada birincilik ödülüne "Mukavemet" isimli eseriyle Samet Özdemir , ikincilik ödülüne "Kuvvacı" isimli eseriyle Fazıl Sayın , üçüncülük ödülüne "Bana Dağları Anlat" isimli eseriyle Yaşar Bedri ve mansiyon ödülüne ise "Kefen" isimli eseriyle Şevket Adnan Şenel layık görüldü.

Türk Edebiyatı Vakfının düzenlediği "Milli Mücadele'nin 100. Yılı" roman yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki törene, Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ile yazar Beşir Ayvazoğlu'nun yanı sıra pek çok edebiyatsever katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen törende konuşan Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Kabaklı, Cumhuriyet'in 100. yılını, Türk milletinin insanlığından taviz vermeyen bir millet olduğunu ispatlayarak kutlayacaklarını ifade ederek, "Türk Edebiyat Vakfı olarak Halide Ediplerle, Yakup Kadrilerle yakılan milli roman meşalesinin giderek sönmeye yüz tutması gerçeğini görerek 100. yılda 'Milli Mücadele' konulu roman yarışması düzenledik. Derece alan eserleri baskıya hazırlayarak edebiyat dünyasının hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Vakfımızın bu projesine destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de yarışmaya katılan edebiyatçılara teşekkür ederek "Bu yarışmanın kaybedeni yoktur, hepsini dereceye girmiş olarak görüyorum. Ortaya çıkan eserleri merakla bekliyorum. Cumhuriyet'imizin 100. yılında bu cennet vatanı bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum." diye konuştu.

Aynı zamanda yarışmasının değerlendirme üst kurulunda yer alan Prof. Dr. İskender Pala ise kendisine jürilik teklifi geldiğinde memnuniyetle kabul ettiğini vurgulayarak, okuduğu her bir eserin kendisine yeni bir şey öğrettiğini aktardı.

Pala, bu vatanda 100 yıldır Türk milletinin yaşıyor olmasına vesile olan herkese şükranlarını sunarak "Türkiye'nin 100 yılını dolduran ve her birine ayrı ayrı şükran borcumuz olan insanlar hakkında çok güzel romanlar yazıldı. 55 eserin ön jürinin elemesiyle bize 8 tane eser geldi ve tamamını okuduk. Titizlikle tüm eserleri inceleyen ön eleme jürisindeki arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Ödül alanları tebrik ediyorum ama asıl ödülleri yazdıkları eserler okunduktan sonra kültürümüze sağladığı katkıyla ölçülecek." ifadelerini kullandı.

Yarışmada birincilik ödülüne "Mukavemet" isimli eseriyle Samet Özdemir, ikincilik ödülüne "Kuvvacı" isimli eseriyle Fazıl Sayın, üçüncülük ödülüne "Bana Dağları Anlat" isimli eseriyle Yaşar Bedri ve mansiyon ödülüne ise "Kefen" isimli eseriyle Şevket Adnan Şenel layık görüldü.

Gecede ayrıca Türk Edebiyatı Vakfı tarafından ihdas edilen "Türk Dünyasına Üstün Hizmet" ödülleri de takdim edildi.

"Türk Dünyasına Üstün Hizmet" ödülleri ise Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yapımcı Mehmet Bozdağ ve Gür-İş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'a verildi.

Ödül törenin ardından Türk Edebiyatı Dergisinin "Cumhuriyet Özel" başlığıyla hazırlanan 600. sayısını derginin yayın yönetmeni İmdat Avşar anlattı.