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KÜLTÜR SANAT

Sinemacılar dünyaya Gazze için çağrıda bulundu

Film Arası sinema dergisinin inisiyatifiyle bir araya gelen sinemacılar, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıya son vermesi için bildiri yayınladı. Filistin'in dünyanın kanayan yarası haline geldiği ve son günlerde yeniden İsrail'in saldırılarına maruz kaldığı belirtilen bildiride, "Saldırılar sonucu çok sayıda çocuk ve kadının da aralarında bulunduğu, binlerce insan yaşamını yitirdi, daha fazlası da ağır yaralandı.

Sinemacılar dünyaya Gazze için çağrıda bulundu
Yayınlanma Tarihi: 22.10.2023 09:40:31 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 09:46

Film Arası sinema dergisinin inisiyatifiyle bir araya gelen sinemacılar, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıya son vermesi için bildiri yayınladı.
Filistin'in dünyanın kanayan yarası haline geldiği ve son günlerde yeniden İsrail'in saldırılarına maruz kaldığı belirtilen bildiride, "Saldırılar sonucu çok sayıda çocuk ve kadının da aralarında bulunduğu, binlerce insan yaşamını yitirdi, daha fazlası da ağır yaralandı.

İsrail dünyanın gözü önünde, tarihte eşi görülmemiş bir biçimde hastaneleri, ambulansları, yaralı taşıyan sağlık görevlilerini ve insanlıkça kutsal sayılan mabetleri bombalayarak hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği katliamlara imza atıyor. Bu bir savaş değil, soykırımdır." ifadelerine yer verildi.
Bildiride, İsrail'in Filistinlilere soykırım yaptığı aktarılarak, "Bu bir savaş değil, soykırımdır.

Bizler, aşağıda isimleri bulunan sinemacılar olarak, İsrail'i uyguladığı bu soykırımdan dolayı şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler, AB, Arap Birliği, Türkiye ve dünyanın muhtelif bölgelerinde faaliyet gösteren insan hakları dernekleri ile sorumluluk ve vicdan sahibi herkesi/her kesimi "ama"sız, "fakat"sız ve koşulsuz bu soykırımın durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Hülya Koçyiğit, İsmail Hacıoğlu, Sinan Albayrak, Çiçek Dilligil, Müfit Can Saçıntı, Ayşen İnci, Birol Güven, Haluk Piyes, İsmail Güneş, Mahmut Fazıl Coşkun, Nazan Kesal, Abdulhamit Güler, Ali Buhara Mete, Atalay Taşdiken, Atilla Engin, Baran Şükrü Babacan, Bekir Bülbül, Burak Haktanır, Ensar Altay, Faysal Soysal, Güven Adıgüzel ve Suat Köçer'in de aralarında bulunduğu, yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, görüntü yönetmeni ve sinema eleştirmenlerinden oluşan 98 kişi bildiriye imza attı.

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