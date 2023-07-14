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KÜLTÜR SANAT

Milli Sarayları senenin ilk yarısında 3 milyon 806 bin 297 kişi ziyaret etti

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı saray, köşk ve kasırları ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı, yılın ilk yarısında yüzde 18 artış göstererek 3 milyon 800 bin kişiyi aştı.

Milli Sarayları senenin ilk yarısında 3 milyon 806 bin 297 kişi ziyaret etti
Yayınlanma Tarihi: 14.7.2023 15:27:00 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 15:35

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarısında Milli Saraylar'ı gezen ziyaretçi sayısı, önceki yılın ilk 6 ayına oranla yüzde 18 artış göstererek, 3 milyon 806 bin 297 oldu.

Türkiye'nin önde gelen tarihi ve kültürel mirası olan Topkapı Sarayı, 1 milyon 964 bin 532 kişiyi konuk etti. Topkapı Sarayı'nın ziyaretçi sayısının artışında Mukaddes Emanetler Sergisi, Hat Levhalar ve Yazı Araç Gereçleri Sergisi, Hazine Sergisi, Padişah Elbiseleri Sergisi ve Mecidiye Köşkü'nün açılışı etkili oldu.

Dolmabahçe Sarayı'nı 660 bin 922 kişi ziyaret ederken, Anadolu yakasındaki Beylerbeyi Sarayı ise 220 bin 870 kişiyi ağırladı.

Milli Saraylara bağlı mekanlarda yabancı turist sayısı, 1 milyon 202 bin 560'tan, 1 milyon 341 bin 344'e çıktı. Anadolu yakasında başta Beylerbeyi Sarayı olmak üzere Küçüksu Kasrı, Beykoz Mecidiye Kasrı, Beykoz Cam ve Billur Müzesi'ni gezen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 91 artışla 80 bin 121 oldu.

Çamlıca Camii külliyesi içerisinde yer alan ve açıldığı günden bu yana ücretsiz gezilen İslam Medeniyetleri Müzesi'ni (İMM) yılın ilk yarısında 439 bin 421 kişi ziyaret etti. Beykoz Cam ve Billur Müzesinde ise 66 bin 208 turist konuk edildi.

Milli Saraylar'a bağlı yapıların sadece bahçesini gezmek ve görmek isteyenlerin sayısı ise 94 bin 636 oldu.

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