Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Kültür Sanat
  • Gençlik ve Spor Bakanı, 18-25 yaş arasındaki gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini duyurdu
KÜLTÜR SANAT

Gençlik ve Spor Bakanı, 18-25 yaş arasındaki gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğinin müjdesini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı, 18-25 yaş arasındaki gençlere ücretsiz Müzekart GNS verileceğini duyurdu
Yayınlanma Tarihi: 13.7.2023 16:08:00 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 16:17

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde. Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Projeden faydalanmak isteyen 18-25 yaş arası gençler, "muzekartgns.com" adresi üzerinden başvuru yaparak dijital kartlarını oluşturacak ve ülke genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulacak.

Dünyada en çok ziyaret edilen 10 müze DÜNYADA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 10 MÜZE
Bin yıl öncesine yolculuk: İslam Medeniyetleri Müzesi BİN YIL ÖNCESİNE YOLCULUK: İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Osman Aşkın Bak Gençlik ve Spor Müzekart Müzekart GNS gençlere müze kart Bakan kültür İslam Medeniyetleri Müzesi Genç Ne Sever Platformu Genç Ne Sever Platformu

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN