Türkmenistan’da kültür haftası başladı

Türkmenistan ’da kültür haftası etkinlikleri başladı. Bu sene 11'inci kez düzenlenen etkinlik kapsamında, başkent Aşkabat ’taki Mukamlar Sarayı 'nda açılan sergide, güzel sanatlar, Türkmen yöresel kıyafetleri, Türkmen milli müzik aletleri ve kitaplar yer aldı.

Türkmenistan'da tiyatro, sahne oyunları, konserler ve şiir dinletisi gibi çeşitli etkinliklerin yapıldığı kültür haftası başladı.

Kültür haftasının açılışı, başkent Aşkabat'taki Mukamlar Sarayı'nda yapıldı. Açılış törenine Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Mehricemal Mammedova, medya kuruluşlarının yöneticileri, sanatçılar ve ülkenin çeşitli yerlerinden davetliler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Mammedova, Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un kutlama mesajını okudu.

Ülke genelinde düzenlenen kültür haftasını, "Türkmen kültürü ve sanatının bayramı" olarak değerlendiren Berdimuhamedov, Türk Devletleri Kültür Haftası'nın da eş güdümlü düzenlenecek olmasının, kültürel etkinliklerin önemini daha da artırdığını ifade etti.

Bu sene 11'inci kez düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Mukamlar Sarayı'nda açılan güzel sanatlar, Türkmen yöresel kıyafetleri, Türkmen milli müzik aletleri ve kitapların yer aldığı sergiyi gezdi.

Etkinlik, ülkenin ünlü sanatçılarının verdiği konserler ve dans gruplarının gösterileriyle sürdü.