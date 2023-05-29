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KÜLTÜR SANAT

"Sanat Zamanı" sergisinde tezhip eserleri sanatseverlerle buluşacak

Alanında ünlenmiş hat ve tezhip sanatçılarının hazırladığı "Sanat Zamanı" sergisi, 3 Haziran'da Türk ve İslam Sanatları Müzesi'nde sanatseverlerlebuluşacak.

Sanat Zamanı sergisinde tezhip eserleri sanatseverlerle buluşacak
Yayınlanma Tarihi: 29.5.2023 13:19:00 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 13:27

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle, Uluslararası İmam Hatip Mezunları Derneğinin öncülüğünde düzenlenen serginin paydaşları arasında Üsküdar Belediyesi ve Türk İslam Eserleri Müze Müdürlüğü yer alıyor.

Küratörlüğünü Kadriye Bayraktar'ın üstlendiği sergide Perdah Sanat Atölyesi Grubu'nun 55 özgün eseri beğeniye sunulacak.

Sergide tezhip sanatçıları Ayşenur Aksu, Ayşenur Ertem, Ayşenur Serin, Büşra Akkuş, Derya Kaya, Elif Çetintaş, Emine Aksu, Fatma Çevik, Gülsüm Aksu, Hümeyra Şaşmaz, Kıymet Baran, Nuran Yıldız, Nursel Ekşi, Sevgi Akyüz, Şenay Şentürk, Yıldız Dursun, Zehra Artuç ve Zeynep İbaçoğlu'nun eserleri yer alacak.

"Sanat Zamanı" sergisi, 17 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.

Kalemin izdüşümü: Hüsnü hat KALEMİN İZDÜŞÜMÜ: HÜSNÜ HAT

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