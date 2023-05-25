Sanatçı Mehmet Kavukcu'nun "Doğa" sergisi İstanbul Havalimanı'nda açıldı

- Gülveli Kaya'nın küratörlüğünü üstlendiği sergi, Kavukcu'nun farklı dönemlere ait performans çalışmaları arasından seçilmiş videoların yanı sıra fotoğrafların ve deprem bölgesinden toplanmış objelerin yerleştirmelerinden oluşuyor - İGART Yürütme Kurulu Başkanı Hüsamettin Koçan: - "Mehmet Kavukcu bana göre bizim sanatımızın kahramanlarından birisidir ve çok önemlidir. İnandığı değerleri vazgeçmeden tutkuyla savunan bir isim"

Sanatçı Mehmet Kavukcu'nun "Doğa" başlıklı kişisel sergisi, İstanbul Havalimanı'nın kültür ve sanat merkezi İGART Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Gülveli Kaya'nın küratörlüğünü üstlendiği sergi, Kavukcu'nun farklı dönemlere ait performans çalışmaları arasından seçilmiş videoların yanı sıra fotoğrafların ve deprem bölgesinden toplanmış objelerin yerleştirmelerinden (enstalasyon) oluşuyor.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz, açılışta, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, hastanelerde tedavi görenlere şifa diledi.

Haktankaçmaz, 6 Şubat'ta tüm Türkiye'nin büyük bir felaketle uyandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Herkes imkanları çerçevesinde depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardım etmek için seferber oldu. Bizler burada bütün arkadaşlarımızla 7-24 görev başında olduk. O dönem acısıyla, sevabıyla, hatasıyla eksiğiyle bitti. Artık ders alma dönemine geçtik. Bir taraftan da geçmişteki hatamızı, yaşadığımız felaketi unutmamamız gerekiyor. Bu tür etkinlikler, sanatsal çalışmalar, bizi geçmişte yaşadığımız bu felaketi unutmamamızı sağlayacak en somut işaretler, göstergeler ve anıtsal eserler."

İlker Haktankaçmaz, sergisi ziyarete açılan Mehmet Kavukcu'ya, İGA yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

- "Kültür ve sanat merkezimiz İGART kritik bir rol üstleniyor"

İGA üst yönetici (CEO) danışmanı Melih Mengü, İstanbul Havalimanı'nın kurulduğu günden bu yana bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olma misyonu doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Faaliyet alanlarını sadece ulaştırma ve havacılık ile sınırlandırmak istemediklerini dile getiren Mengü, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olmamız da bize bunun ötesinde misyonlar yükledi. Küresel bir aktarma merkezi, dünyanın farklı coğrafyalarından her gün yüzbinlerce yolcuyu ağırlayan İGA İstanbul Havalimanı olarak aynı zamanda misafirlerimizin kavuşma ve buluşma noktayız. Toplumlar, kültürler arası köprüler kurmak gibi önemli bir misyon daha sahiplendik. Kültür ve sanat merkezimiz İGART iki yıldır bu kapsamda çok kritik bir rol üstleniyor. Farklı kültürlerin karşılaştığı ve etkileşime girdiği bir sanat merkezi hedefimiz, İGART'ın sanata destekleri sayesinde başarı ile sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda 200 milyonuncu yolcu eşiğini aşarak önemli bir kilometre taşına daha imza atan havalimanımızda her bir ziyaretin farklı deneyimlere yol açan bir yolculuğa dönüşmesini diliyorum."

İGART Yürütme Kurulu Başkanı Hüsamettin Koçan da Kavukcu'nun çağının sanatçısı olarak Erzurum ve Erzincan'da sanat çalışmalarını sürdürdüğüne işaret ederek, "Mehmet Kavukcu bana göre bizim sanatımızın kahramanlarından birisidir ve çok önemlidir. İnandığı değerleri vazgeçmeden tutkuyla savunan bir isim. Mehmet Kavukcu'yu Erzurum'dan da yakından izledim. Temel sorunu insan-doğa çelişkisi ve insanın gelecek arayışıdır." diye konuştu.

Kavukcu'nun eserleriyle bir bilinç oluşturmayı önemsediğine vurgu yapan Koçan, sanatçının deprem bölgesine giderek yaptığı çalışmalarla hafızayı yenilemeyi amaçladığını ifade etti.

- "Bir hatırlatmanın ve bellek yenilenmesinin gerçekleşmesini sağladım"

Sanatçı Mehmet Kavukcu ise sanat hayatının en temel işlerinden 3-4'ünü bu sergide sanatseverlere ulaştırma imkanı bulduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Zaman geçtikçe çizginin rengi, biçimi, yapısı değişmeye başladı. Enstrasyonlar ve performanslar gelmeye başladı. Bir şeyleri anlatmam gerekiyordu. Sonuçta toplum birtakım olaylar yaşıyordu. Doğa büyük bir dönüşümden geçiyordu. Doğa, canlılar ve insan üzerinden bir söz söylemek gerekiyordu. Bunu söylerken inandırıcılığım olması gerekiyordu.

Bu inandırıcılık anlamında doğru yerlere temas etmek gerekiyordu. Bütün arayışlar içerisinde sonuçta sanatçı bir söz söylemeliydi. Ben de eğer bir sanatçı olacaksam sözümü doğrudan söylemeliydim. Bütün çabam buydu. Bir hatırlatmanın ve bellek yenilenmesinin gerçekleşmesini sağladım."