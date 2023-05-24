Yunus Emre Enstitüsü “Türk Kültürü Kavram Haritaları” kitabını tanıttı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, Türk dizi ve film endüstrisindeki senaristler, yapımcılar ile dijital ve sanal mecra içerik tasarımcılarına Türkiye ’nin zengin kültürel mirasının çeşitliliğine dair esin kaynağı olması amacıyla hazırlanan “ Orta Asya Bozkırlarından Anadolu ’ya ve Ötesine Türk Kültürü Kavram Haritaları” adlı eserin tanıtımı yapıldı.

YEE'nin Ulus'taki tarihi binasında düzenlenen tanıtım etkinliğine YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, kitabın editörlüğünü yapan YEE Kültürel Diplomasi Akademisi Koordinatörü Dr. Melih Barut ve birçok davetli katıldı.

Burada konuşan Ateş, dijital çağda olunması dolayısıyla kültürlerin birbirlerinden çok etkilendiğini ve insanların, günlük yaşamlarında internet yoluyla farkına varmadan başka kültürlerin programlarını özümsediğini söyledi.

Kültürel çalışmalara pozitif katkı sunmak istediklerini belirten Ateş, "Dünya kültürüne, dünya insanlarına pozitif katkı nasıl yapabiliriz? Türklerin, bu kitabın başlığında da gösterildiği gibi çok temel üç özelliği var, üç katmanlı bir kültürel dokumuz var. Bu dünya için gerekli." ifadelerini kullandı.

Ateş, Türklerin yolculuğunun hep Doğu'dan Batı'ya olduğunu hatırlatarak Türklerin Orta Asya'dan getirdiği bir kültürü olduğunu kaydetti.

Dünya genelinde sinema ve medya yoluyla Türk kültürüne artan ilgiye dikkati çeken Ateş, "Kitap özellikle medya içeriği üretenler için bir rehber olacak." dedi.

Kavram Haritası'nda Türk kültürünü tanıtmak, Türk insanın yaşam tarzını göstermek ve gastronomi zenginliğini sunmayı da hedeflediklerini bildiren Ateş, "Mustafa Kemal Atatürk onuncu yılda 'Türkiye'yi demir ağlarla ördük' diyorsa biz de yüzüncü yılda bütün dünyayı kültür ağlarıyla örmek istiyoruz." diye konuştu.

Kitabın editörlüğünü yapan Barut, Türk diline ve kültürüne artan ilgiye işaret ederek Orta Doğu ve Afrika'nın en çok ilgi gösteren bölgeler olduğunu, özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi. Barut, artan ilginin en büyük sebebinin Türk dizileri olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından kitabın tanıtımı yapıldı.