İbnülemin’in ömrünün sonuna kadar unutamadığı olay I Eski Defterler

İbnülemin Mahmud Kemal İnal , Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişin en yakın tanığıydı. Kültür sanatın merkezi konumunda olan Mercan ’daki konağında binlerce el yazmasını oluşturan kütüphanesi vardı. Ancak bu konak, İbnülemin’in ömrünün sonuna kadar unutamayacağı acı bir olaya sahne oldu.

◾ Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı

Güçlü bir hafıza, derin tarih bilgisi… Devlet adamlarının dahi kendisinden görüş alma ihtiyacı duyduğu bir şahsiyet. İbnülemin Mahmud Kemal İnal'dan bahsediyoruz.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişin en yakın tanığı olan önemli fikir adamlarından, âlimlerindendi. Kaleme aldığı eserler sayesinde de son dönem Osmanlı müzisyenleri, sadrazamları ve hattatları unutulmaktan kurtuldu.

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Onun birçok özelliğinin yanı sıra kitaplara tutkuyla bağlılığı ve kütüphanesi, gelecek nesillere bıraktığı önemli bir mirastı.

Bütün yaşamını kitaplar arasında geçirmeyi en büyük zevk sayardı. Öyle ki on iki yaşından itibaren sahaflardan kitap toplamaya başladı. Eve dönerken kitap almadığı günler kendini eksik hissedecek kadar tüm kazancını bu yolda harcadı.

Onun bu ilgisi Mercan'daki konağında kendisine ait binlerce el yazma eseri barındıran nadir bir koleksiyon oluşmasını sağladı. Gayretinin ardında maziye sahip çıkmak, geçmiş ile gelecek arasında köprü olmak amacı vardı.

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Mercan'daki evi, adeta bir meclis niteliğindeydi. "Dârülkemâl" adıyla bilinen bu ev, kültür sanatın kalbinin attığı yerdi. Tarihe dair ve kütüphanelerde bulunmayan bir bilgiye gereksinim duyan herkes İbnülemin Mahmud Kemal'in kapısını çalardı. Ancak bu konak, İbnülemin'in ömrünün sonuna kadar unutamayacağı acı bir olaya sahne oldu.

Mütareke dönemiydi. Payitaht İstanbul, itilaf devletlerinin postalları ile kirletilmişti. İşgal güçleri, İstanbul'a asker çıkarmaya başladıktan sonra şehirde bulunan kamu ve Türklere ait binalara el koymaya başladı. Bunlardan biri İbnülemin'in konağıydı.

Fransız ve İngiliz askerler tarafından işgal edilen konak, talan edildi. Öyle ki kapı pervazları dahi söküldü. İşgal kuvvetlerinin yağmaladıkları eşyalar arasında İbnülemin'in binbir emekle biriktirdiği ve çoğu elyazmalardan oluşan kütüphanesi de vardı.

Bu olay onu derin bir kedere boğmuş, sonrasında verdiği röportajda "Bütün servetim gitseydi üzülmezdim. Çünkü servet temin edilir. Fakat kaybolan kitap bulunmaz, yerine konmaz! Şimdi kitap denecek dört bin kadar cilt var… Tabi çoğu yazma…" demişti.

İbnülemin, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişin en yakın tanığıydı.



Konağında binlerce el yazmasından oluşan kütüphanesi bulunuyordu.

Ancak bu konak, İbnülemin'in ömrünün sonuna kadar unutamayacağı acı bir olaya sahne oldu.#kütüphane #osmanlı #İbnülemin pic.twitter.com/UY0Y32F4st May 24, 2022

Canı gibi sevdiği kitapların talan edilmesini vefatına kadar unutamadı İbnülemin Mahmud Kemal.

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Süleyman Nazif'in "Ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine" olarak tanımladığı Kültür tarihimizin önemli ismi İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ı rahmetle anıyoruz.

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

Kamera: Ahmed Helal

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