Arama

Menu
KÜLTÜR SANAT

Çinli turistler yeniden Kapadokya'da

Korona salgını sebebiyle uyguladığı yurt dışına çıkış yasağını kaldıran Çin'den turist kafileleri Kapadokya'ya gelmeye başladı.

Çinli turistler yeniden Kapadokya’da
Yayınlanma Tarihi: 19.5.2023 16:12:53 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 16:12

Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle bilinen turizm merkezi Kapadokya, yaklaşık 3 yıl aranın ardından yeniden Çinli turistleri ağırlıyor. Ülkelerinden hava yoluyla İstanbul aktarmalı Kapadokya'ya gelen Çinliler, bölgedeki turistik merkezlerde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Çinli konuklar kafileler halinde geldikleri bölgede, Ürgüp ve Avanos ilçeleri ile Ortahisar, Uçhisar ve Göreme beldelerinde peribacaları ve kayadan oyma tarihi yapıları ziyaret etti.

Turistlerden Qıan Xınhe, AA muhabirine, Kovid-19 salgının ardından ilk kez yurt dışına çıktığını belirterek, "3 yıldır kimse dışarı çıkamıyordu. Başka ülkelere gitmek için fırsat açılınca Türkiye'ye gelmek istedik. Kapadokya çok güzel bir manzaraya sahip. Burada sıcak hava balonları çok güzel. Biz de tura katılmak istiyoruz." dedi.

Ni Frangqin ise Kapadokya'nın ülkesinde çok tanınan önemli bir turizm merkezi olduğunu, uzun zamandır bölgeyi görmeyi hayal ettiğini anlatarak, "Kapadokya çok güzel bir yer. Kapadokya'yı internete çok görmüştüm. Hakkında çok bilgiler edinmiştim ama buraya gelince fotoğraflardakinden çok daha güzel olduğunu anladım." diye konuştu.

Jim Gao da Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "3 yıldır dışarı çıkamıyorduk ve sonunda Türkiye'ye gelebildik. Buradaki insanlar çok cana yakın. Türk yemekleri de çok lezzetli. Türkiye ve Kapadokya'yı çok sevdim, herkesi buraya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

II. Abdülhamid’in Çin’deki mührü: Hamidiye Üniversitesi II. ABDÜLHAMİD'İN ÇİN'DEKİ MÜHRÜ: HAMİDİYE ÜNİVERSİTESİ

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Çin Kapadokya COVID-19 çinli turist Kapadokya turist kafilesi ÜRGÜP Göreme Türkiye İstanbul Korona Corona Ürgüp Avanos Göreme Uçhisar Ortahisar Jim Gao Hamidiye Üniversitesi peribacaları

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN