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KÜLTÜR SANAT

Bursa'da evlerin arasından kurtarılan Aşık Yunus Türbesi'nde çevre düzenlemesi tamamlandı

Bursa'da, Yıldırım Belediyesince binaların arasından kurtarılarak gün ışığına çıkarılan Aşık Yunus Türbesi'ndeki çevre düzenlemesi çalışması sona erdi.

Bursa’da evlerin arasından kurtarılan Aşık Yunus Türbesi’nde çevre düzenlemesi tamamlandı
Yayınlanma Tarihi: 11.4.2023 15:42:28 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 15:39

Bursa'da, Yıldırım Belediyesince binaların arasından kurtarılarak gün ışığına çıkarılan Aşık Yunus Türbesi'ndeki çevre düzenlemesi çalışması sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Belediyesi, Niyazi Mısri tarafından bulunup 1700'lü yıllarda Yedekçi Ali Efendi'nin inşa ettiği ve zamanla tahrip olan türbe ve mescitten kalan Aşık Yunus'un kabrini görünür hale getirdi.

Yıldırım ilçesi Karamazak Mahallesi'nde kamulaştırma çalışmaları tamamlanıp yıkımların gerçekleştirildiği türbe alanında çevre düzenlemesi de tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçenin önemli değerleri arasında yer alan Aşık Yunus ve beraberindeki iki kişinin ebedi istirahatgahlarının, bölgede yapılan yıkımlarla meydana çıkarıldığını belirtti.

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Yeşil Külliyesi ile Emirsultan Külliyesi arasındaki bir noktada bulunan, Emir Sultan Hazretleri'nin dervişi olarak bilinen sufi şair Aşık Yunus'un üç apartman arasındaki boşlukta bulunan türbesinin dar bir koridordan geçilerek ziyaret edilebildiğini anımsatan Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak türbenin etrafını açmak için bir çalışma başlattık. Türbeyi ortaya çıkarmak için gerekli kamulaştırmaları yapıp yıkım işlemini tamamladık. Ekiplerimiz türbenin etrafındaki peyzaj çalışmalarını tamamladı." ifadesini kullandı.

İlçeye hizmet etmenin tarihi bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu bilinçle bir yandan Yıldırım'ın geleceğini inşa ederken diğer yandan tarihini, kültürünü, sanatını, vefasını, ruhunu ve medeniyet mirasını ayağa kaldırmaya gayret ettiklerini aktardı.

Medeniyeti aydınlatan önemli kişilikleri anmak ve onların ışığını bugüne taşımak için çalışmayı sürdürdüklerini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Aşık Yunus, 15'inci asırda Bursa'da yaşamış Emir Sultan'a mensup Kübrevi dervişlerinden biridir. Yunus Emre ilahisi olarak bilinen ve bestelenen birçok şiir de Aşık Yunus'a aittir. Yıldırım Belediyesi olarak Aşık Yunus Türbesi'ni özgürlüğüne kavuştururken Bursalı Aşık Yunus'un daha önce bestelenmemiş şiirlerinden oluşan albümünü çıkardık ve Bursalı Aşık Yunus kitabını yayın hayatına kazandırdık."

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Etiketler Bursa Yıldırım ilçesi Emirsultan Külliyesi Niyazi Mısri Yeşil Külliyesi Yıldırım Belediyesi Emir Sultan Yıldırım Yedekçi Ali Efendi yunus emre Emir Sultan Hazretleri Karamazak Mahallesi Aşık Yunus Aşık Yunus Türbesi

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