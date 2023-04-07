Libyalılar ramazan gecelerini ışıklarla süslenmiş tarihi caddelerde geçiriyor

İftardan sonra bölgeye akın eden Trabluslular, tarihi semtte düzenlenen kültürel etkinlikleri sahur vaktine kadar seyretme fırsatı buluyor.Libyalıların yanı sıra burada yaşayan Türkler de özellikle cuma geceleri yerel halkın ramazan sevincine ortak oluyor.

Libyalı genç Muhammed el-Karkuti, arkadaşları ile tarihi bölgeye ve Saat Meydanı'na geldiklerini ifade etti. Karkuti, "Ramazan ayı bütün Libyalıları bir araya getiriyor ve birleştiriyor. Böylece insanlar mutlu oluyor. Ramazan mübarek olsun." dedi.

Libya'da bir Türk şirketinin temsilciliğini yapan Hülya Ayan, her ülkenin ramazan ayını kendine münhasır şekilde geçirdiğini söyledi. Ayan, "Gündüzleri Trablus'ta neredeyse sokakta hiç araba görmüyoruz. Çoğu dükkân zaten kapalı. Ne bir su içine ve ne de bir yemek yiyene denk geldim. Restoranların tamamı hatta fırınlar dahi kapalı. İftara yakın saatlerde ancak açılıyor." dedi.

- Kadınlar kendilerini güvende hissediyor

Ramazanda Libyalı kadınların yaşam tarzına da değinen Ayan, "Gündüzleri sokakta bayan görmek neredeyse çok zor. Ama akşamları araba kullananlar, çoluk çocuğu ile gezenler, tek başına gezenler, kafelerde oturanlar çok fazla. Sokaklarda özgürce dolaşıyorlar. Neredeyse bütün bayanlar ramazan geceleri dışarıda." iadelerini kullandı.

"Bence bu ülkedeki en önemli şeylerden biri kadınların kendilerini güvende hissediyor olmaları." diyen Ayan, ramazan geceleri kadınların neredeyse sahur vaktine kadar sokakta olduklarını ve mübarek ayı en güzel şekilde kutladıklarını belirtti.

Ayan, "Benim burada ikinci ramazanım olmasına rağmen kendimi güvende hissediyorum. Gece çıktığım zaman huzursuzluk ve tedirginlik duymuyorum." diye konuştu.

- Turgut Reis Camisi yakınında ramazan geceleri

Trablus'ta bir inşaat firmasının idari işler sorumlusu İlhan Karageyer ise ünlü Türk denizci Turgut Reis'in camisi ve türbesinin bulunduğu bölgeyi gezdiğini söyledi. Libyalıların Turgut Reis'e önem verdiklerini ve bu bölgede kültürel faaliyetler düzenlediklerini anlatan Karageyer, "Ramazan gecelerini Libyalılar coşkuyla yaşıyorlar." dedi.

- Çocuklar da ramazan eğlencelerine katılıyor

Meydanlarda sadece erkeklerin değil kadınların ve çocukların da olduğuna dikkati çeken Karageyer, "Biz de bu coşkuyu Libyalılar ile beraber yaşıyoruz. Libyalı dostlarımızın bahsettiğine göre daha önce bu kadar coşku yoktu. Libyalılar Ramazan ayına çok büyük önem veriyorlar. Gündüzleri iş hayatı neredeyse durma noktasına geliyor. Kendilerini tamamıyla ibadete veriyorlar." diye konuştu.

Çocuklar da Trablus'ta ışıklarla süslenmiş caddelerde düzenlenen ramazan eğlencelerine katılmaktan mutlu.

Annesi, teyzeleri ve kardeşleri ile gezmeye geldiğini söyleyen 8 yaşındaki küçük kız Rasil Muhammed, "Bugün hava çok iyi, her tarafta renkli ışıklar var. Burada her yer süslenmiş ve çok güzel olmuş." dedi.