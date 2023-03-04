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KÜLTÜR SANAT

Kapadokya'yı geçen ay 99 bin turist gezdi

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültür turizminde önemli merkezlerden Kapadokya bölgesini geçen ay 99 bin 389 turistin ziyaret etti.

Kapadokya’yı geçen ay 99 bin turist gezdi
Yayınlanma Tarihi: 4.3.2023 16:58:28 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 17:02

Nevşehir Valiliği, şubat ayında bölgedeki müze ve ören yerlerini ziyaret eden turist rakamlarını paylaştı.

Açıklamaya göre, geçen ay müze ve ören yerlerini 34 bin 185'i müze kartlı olmak üzere 99 bin 389 kişi gezdi.

Göreme Açık Hava Müzesi 30 bin 164 kişi ile en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinin başında yer alırken, Zelve Ören Yerini 26 bin 112, Derinkuyu Yeraltı Şehrini 14 bin 357, Kaymaklı Yeraltı Şehrini 13 bin 494 turist gezdiği açıklandı.

Bölgeyi, geçen sene aynı ayda 83 bin 432 turist ziyaret etmişti.

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Etiketler Kapadokya Türkiye Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehrin Derinkuyu Yeraltı Şehrin İslam Zelve Ören Yeri Göreme Açık Hava Müzesi kültür misafir turist kültür tarih miras turizm

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