Geliri depremzedelere bağışlanacak "Bu da geçer ya Hu" sergisi açıldı

Elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağı "Bu da geçer ya Hu" isimli çağdaş hüsnühat sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kalikala Art Gallery işbirliğiyle Üsküdar Nadide Sahaf Kafe'de açılan sergide, hattat ve müzehhip Muhammet Mağ'ın eserleri yer alıyor. Sergiye ilişkin AA muhabirine konuşan hattat Mağ, mart ayında yapmayı planladığı serginin açılışını depremzedelere yardım amacıyla biraz öne çektiklerini söyledi.

Mağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından herkesin çok büyük fedakarlıklar yaptığına dikkati çekerek, "Bu yaralar ancak dayanışmayla kapanabilirdi. Herkes kendi çeşidinden bu yaranın iyileşmesi için bir katkıda bulunuyor. Sanatçının işi eseridir. Biz de burada yine bize ait bir kelamıkibar 'Bu da geçer ya Hu' temasıyla bu sergiyi tasarladık." dedi.

Sergilenen eserlerin insan ruhuna iyi gelen kelamıkibarlardan oluştuğunu dile getiren Mağ, şunları kaydetti:

"Gelirini devletimiz kanalıyla depremzedelere aktaracağız. 28 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında nezih bir mekan olan Nadide Sahaf Kafe'de ziyaret edilebilir. Burada hem kitap okuyabilir hem de eserleri izleyebilirler. Biraz daha aile sıcaklığı olması için bu mekanı tercih ettik. Kalikala Art Gallery ve Nadide Sahaf Kafe'nin ilk etkinliği bu. İnşallah güzelliklere ve hayırlara vesile olur."

"Elde edeceğimiz geliri AFAD ve Kızılay kanalıyla bağışlayacağız"

Kalikala Art Gallery Direktörü Osman Korkmaz ise yeni kurulan bir galeri olarak, ilk sergilerini çok farklı şartlarda açmak isteyebileceklerini belirtti. Korkmaz, "Acımız malum. Daha önceden planladığımız bu sergiye 'nasıl katkıda bulunuruz' diye düşünürken sanatçımız Muhammet Mağ'ın da müsaadesini alarak böyle bir yardım etkinliğine dönüştürdük. Elde edeceğimiz geliri, AFAD ve Kızılay kanalıyla depremzedelere bağışlayacağız." diye konuştu.

Korkmaz, sergide 26 eserin yer aldığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ticaretin dışında bir iş. Halkımız bu konuda gerçekten çok hassas. Sergimiz açılmadan 3-4 eserimiz satıldı. Bu serginin adı da 'Bu da geçer ya Hu' şeklinde. Bir teselli olsun istiyoruz. Gerçekten sanatseverler bu vesileyle ilgi göstersinler istiyoruz. Şu ana kadarki ilgi ve alakadan çok memnunuz. Herkesi bekliyoruz."

Sergi, 5 Mart'a kadar 16.00 ila 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.