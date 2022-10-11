Katar'ın başkenti Doha'da "Şehirlerden Yükselen Melodiler" başlığıyla "Türk ve Katar Müziği Konseri" gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Doha Yunus Emre Enstitüsü ve Katar Müzelerinin koordinasyonuyla düzenlenen konsere Katara Drama Tiyatrosu ev sahipliği yaptı.

Türk Hava Yollarının sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte Türk sanatçılar Dr. Evrim Kaşıkcı ve Osman Ekşi ile Katarlı sanatçı Şeyh Abdurrahman Al Sani, Türk ve Katarlı misafirlere konser verdi.

Etkinlikte, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Doha Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Ömer Özkan ve Katara Kültür Köyü Müdürü Halid es-Salıti de hazır bulundu.