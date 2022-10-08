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Mardin Artuklu Üniversitesi'nde tarihi buluşma

Yayınlanma Tarihi: 8.10.2022 10:53:00 Güncelleme Tarihi: 08.10.2022 11:25
Mardin Artuklu Üniversitesi’nde tarihi buluşma

Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Akademi-Medrese Buluşmaları çerçevesinde değerli isimlerin katılımıyla gerçekleşecek olan "Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar Çalıştayı" bugün başladı.

Kadim Akademi, Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) ve Cihannüma Derneği tarafından düzenlenen çalıştay, bugün başladı. 9 Ekim Pazar günü de Mardin Artuklu Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilmeye devam edecek. Çalıştaya ülke genelinden akademisyen ve medrese alimleri katılacak.

"Medreseler de Akademik Kurumlar da Toplumumuzun Bir Gerçekliğidir"

◾ İslâm'ın ilk yıllarından itibaren Müslümanların eğitim kurumlarını sahiplendiğini, olgunlaştırdığını ve hayatın merkezine aldığını söyleyen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, bu tecrübenin kurumsal ifadesi olan medresenin, modern dönemle birlikte rolünü akademik kurumlarla paylaştığını ifade etti.

Klasik eğitim geleneğini sürdüren medrese ile modern eğitim modelini benimsemiş akademik kurumların İslami ilimlerin öğretilmesinde toplumun bir gerçekliği olarak varlığını sürdürdüğünü anlatan Özcoşar, farklı profillere sahip olan bu kurumların tecrübesini ele alarak birlikte değerlendirmek ve bir buluşmaya dönüştürmek, bu kurumların imkan ve fırsatlarını saptamasını sağlayacağını ifade etti.

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◾ Özcoşar, ülkenin farklı yerlerinden konunun uzmanı birçok değerli ismin katılımıyla gerçekleştirilecek çalıştaya, ilgili herkesi davet ettiklerini belirtti.

◾ Bu amaçla Mardin Artuklu Üniversitesi başta olmak üzere birçok kurumun işbirliğiyle gerçekleştirilen Akademi-Medrese Buluşmaları "Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar Çalıştayı"nda İslamî ilimleri öğreten kurumlar ile medresenin sahip olduğu imkanlar ve fırsatların; söz konusu kurumların teorik ve tarihsel arka plânları, amaçları ve müfredatları, öğretme ve öğrenme süreçleri, karşılaşma pratikleri ve gelecekleri açısından ele alınacak.

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Etiketler Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği Mardin Artuklu Üniversitesi Kadim Akademi İbrahim Özcoşar İslam Medrese Alimleri Vakfı (EDAV Cihannüma Derneği eğitim İslami İlimler Mardin

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