Arama

Menu
KÜLTÜR SANAT

Eflani "sakin şehir" olma yolunda ilerliyor

Yayınlanma Tarihi: 15.8.2022 09:00:00 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 09:10
Eflani sakin şehir olma yolunda ilerliyor

Karabük'ün tarihi ve doğal güzelliklere sahip Eflani ilçesinin "sakin şehir" unvanına kavuşturulması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Eflani Belediyesince, göletleri, yaylaları, kaya mezarları, tarihi camileri ve ormanlarıyla dikkati çeken ilçenin "sakin şehir" unvanına sahip olması amacıyla Türkiye'nin Cittaslow başkenti olarak kabul edilen Seferihisar Belediyesine 2019 yılında başvuru yapıldı. Elde edilecek unvanla 19'uncu "sakin şehir" olacak Eflani'nin turizme katkı sağlaması hedefleniyor.

- Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul:
- "Sakin şehir unvanını alınca dışarıdan misafirlerimiz gelecek. İnşallah ilçemizde bacasız sanayi başlamış olacak, beraberinde başka yatırımları da Karabük'ün tarihi ve doğal güzelliklere sahip Eflani ilçesinin "sakin şehir" unvanına kavuşturulması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Eflani Belediyesince, göletleri, yaylaları, kaya mezarları, tarihi camileri ve ormanlarıyla dikkati çeken ilçenin "sakin şehir" unvanına sahip olması amacıyla Türkiye'nin Cittaslow başkenti olarak kabul edilen Seferihisar Belediyesine 2019 yılında başvuru yapıldı.

Anavarza Antik Kenti’nde gladyatör mezarlarına rastlandı ANAVARZA ANTİK KENTİ'NDE GLADYATÖR MEZARLARINA RASTLANDI

İncelemeler neticesinde eksikliklerin tamamlanması için çalışmalar sürerken, elde edilecek unvanla 19'uncu "sakin şehir" olacak Eflani'nin turizme katkı sağlaması hedefleniyor.

Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, müracaat neticesinde en son kendilerinden hava kalitesinin ölçümüyle ilgili talepte bulunulduğunu belirterek, "Biz de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan araç talep ettik. Bakanlığımız tarafından araç tahsis edildi. Taşhan'ın önünde yaklaşık 1 ay ölçüm yapacak, hava kalitesini raporlayacak." dedi.

- "En çok turizme katkısı olacak"

Bursa Uludağ Üniversitesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü açıldı BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNDE "GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ" AÇILDI

Alınan raporu, dosyaya konması için Seferihisar Belediyesine teslim edeceklerini belirten Ertuğrul, "Türkiye'de 18 ilçe 'sakin şehir' üyesi. Bundan sonraki aşamada belediye yönetimi olarak Seferihisar'a gideceğiz. Burada neler yapılmış yerinde inceleme yaparak eksiklerimizi gidereceğiz. İnşallah biz de 19'uncu üye olarak 'sakin şehir' unvanımızı alacağız." diye konuştu.

Ertuğrul, Eflani'nin tanınan bir ilçe olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sakin şehir unvanını alınca dışarıdan misafirlerimiz gelecek. İnşallah ilçemizde bacasız sanayi başlamış olacak, beraberinde başka yatırımları da getirecek. Artık bütün dünyada insanların şikayeti, hızlı yaşamaktan. Hayatın hızlı akmasından, kalabalıktan ve gürültüden... Biz hem bunlardan muaf olan sakin ortamı yakalamış olacağız hem de dışarıdan bu ortamı özleyen insanları misafir edeceğiz. En çok turizme katkısı olacak."

Sultan Hanı da turizme kazandırılacak SULTAN HANI DA TURİZME KAZANDIRILACAK

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Karabük Türkiye Seferihisar Eflani Bursa Uludağ Üniversitesi çevre Eflan ANAVARZA ANTİK KENT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN