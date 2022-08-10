Bursa Uludağ Üniversitesinde "Geleneksel Türk Sanatları Bölümü" açıldı

ursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulan "Geleneksel Türk Sanatları Bölümü" yeni akademik yılda faaliyete geçecek. Akademik yapılanması tamamlanarak 2022-2023 öğretim dönemine hazırlanan 4 yıllık bölüme öğrenciler, özel yetenek sınavı ile kabul edilecek.

Tezhip, minyatür, hat ve ebru sanat dallarında eğitim verecek bölümün 20 kişilik kontenjanı bulunuyor.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, Güzel Sanatlar Fakültesinde mevcut resim ile sahne sanatları bölümlerine ilaveten bu yıldan itibaren Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nü açtıklarını bildirildi.

Osmanlı'nın ilk başkenti olan şehrin, tarihi ve kültürel mirasın önemli merkezlerinden olduğunu hatırlatan Kılavuz, "Böyle bir merkezde geleneksel Türk sanatları bölümünün şu ana kadar açılmamış olması hakikaten üzüntü verici bir tabloydu. Bunun ilk ana sanat dallarını açmak nasip oldu. Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kılavuz, bundan sonra sırasıyla hat, çinicilik ve ciltçilik eğitimini de vermek istediklerini anlattı. Fakülte için destek çağrısında bulunan Kılavuz, "Güzel Sanatlar Fakültemizin henüz binası yok. Bu içinde bulunduğumuz mekan geçici olarak görev yapılacak bir mekandır. Eğer bir babayiğit hayırsever çıkacaksa, 50 milyon, 60 milyon lirayı gözden çıkarıyorsa, iş adamımız vasıtasıyla veyahut hayırseverimiz vasıtasıyla binasını yapabiliriz, ismini bu binaya verebiliriz ve tarih boyunca bu isim hayırla yad edilir." diye konuştu.

ÖZEL YETENEK SINAVINA BAŞVURULAR 15 AĞUSTOS'TA

Bölüm Başkanı Dr. Hatice Aksu da özel bir üniversitede görev yaptığı İstanbul'dan memleketi Bursa'ya, bölümün açılması nedeniyle dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Öğrenci kabul süreci hakkında bilgi veren Aksu, şunları kaydetti:

"15 Ağustos'ta müracaatlarımız başlıyor, 19 Ağustos'ta nihayetlenecek. 14 Eylül'de de sınavlarımız başlayacak ve iki aşamalı olacak. Bizim Güzel Sanatlar Fakültesinin aynı zamanda Resim Bölümü de var. Onunla Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nün sınavlarını beraber yapacağız. Böylelikle tezhip, minyatür ve ebru ana sanat dalında bu sene eğitime başlamış olacağız. Bursalıları ve Türkiye'nin diğer yerlerinden gelmek isteyen sanat sevdalısı güzel öğrencilerimizi yeşil ve güzel Bursa'mıza bekliyoruz."