Arama

Menu
KÜLTÜR SANAT

Bursa Uludağ Üniversitesinde "Geleneksel Türk Sanatları Bölümü" açıldı

Yayınlanma Tarihi: 10.08.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 09:57
Bursa Uludağ Üniversitesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü açıldı

ursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulan "Geleneksel Türk Sanatları Bölümü" yeni akademik yılda faaliyete geçecek. Akademik yapılanması tamamlanarak 2022-2023 öğretim dönemine hazırlanan 4 yıllık bölüme öğrenciler, özel yetenek sınavı ile kabul edilecek.

Tezhip, minyatür, hat ve ebru sanat dallarında eğitim verecek bölümün 20 kişilik kontenjanı bulunuyor.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, Güzel Sanatlar Fakültesinde mevcut resim ile sahne sanatları bölümlerine ilaveten bu yıldan itibaren Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nü açtıklarını bildirildi.

Osmanlı'nın ilk başkenti olan şehrin, tarihi ve kültürel mirasın önemli merkezlerinden olduğunu hatırlatan Kılavuz, "Böyle bir merkezde geleneksel Türk sanatları bölümünün şu ana kadar açılmamış olması hakikaten üzüntü verici bir tabloydu. Bunun ilk ana sanat dallarını açmak nasip oldu. Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kılavuz, bundan sonra sırasıyla hat, çinicilik ve ciltçilik eğitimini de vermek istediklerini anlattı. Fakülte için destek çağrısında bulunan Kılavuz, "Güzel Sanatlar Fakültemizin henüz binası yok. Bu içinde bulunduğumuz mekan geçici olarak görev yapılacak bir mekandır. Eğer bir babayiğit hayırsever çıkacaksa, 50 milyon, 60 milyon lirayı gözden çıkarıyorsa, iş adamımız vasıtasıyla veyahut hayırseverimiz vasıtasıyla binasını yapabiliriz, ismini bu binaya verebiliriz ve tarih boyunca bu isim hayırla yad edilir." diye konuştu.

ÖZEL YETENEK SINAVINA BAŞVURULAR 15 AĞUSTOS'TA

Bölüm Başkanı Dr. Hatice Aksu da özel bir üniversitede görev yaptığı İstanbul'dan memleketi Bursa'ya, bölümün açılması nedeniyle dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Öğrenci kabul süreci hakkında bilgi veren Aksu, şunları kaydetti:
"15 Ağustos'ta müracaatlarımız başlıyor, 19 Ağustos'ta nihayetlenecek. 14 Eylül'de de sınavlarımız başlayacak ve iki aşamalı olacak. Bizim Güzel Sanatlar Fakültesinin aynı zamanda Resim Bölümü de var. Onunla Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nün sınavlarını beraber yapacağız. Böylelikle tezhip, minyatür ve ebru ana sanat dalında bu sene eğitime başlamış olacağız. Bursalıları ve Türkiye'nin diğer yerlerinden gelmek isteyen sanat sevdalısı güzel öğrencilerimizi yeşil ve güzel Bursa'mıza bekliyoruz."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Bursa Güzel Sanatlar Fakülte Bursa Uludağ Üniversitesinde Geleneksel Türk Sanatları Güzel Sanatlar Fakültesi üniversite Tercih Kılavuzu üniversiteler BÖLÜMLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN