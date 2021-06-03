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KÜLTÜR SANAT

2021 Uluslararası Booker Ödülü’ne “At Night All Blood is Black” layık görüldü!

Yayınlanma Tarihi: 03.06.2021 15:20 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 15:21
2021 Uluslararası Booker Ödülü’ne “At Night All Blood is Black” layık görüldü!

’un, İngilizceye tarafından çevrilen romanı At Night All Blood is Black Uluslararası Booker Ödülü’ne layık görüldü. Yazar David Diop aldığı bu ödülle Booker Ödülü’nü kazanan ilk Fransız yazar olurken, 50 bin sterlinlik para ödülü, yazar ve çevirmen arasında eşit paylaştırılacak. At Night All Blood is Black, ’nun Fransızca aslından çevirisiyle tarafından yayınlanacak.

Senegal'deki köyünden çıkıp kendini Birinci Dünya Savaşı'nda Fransız Ordusu'yla birlikte Almanlara karşı savaşırken bulan Alfa Ndiaye, hayatını kaybeden arkadaşının intikamını almaya karar verir. Her gece düşman hattına sızıp bir mavi gözlü Alman askerini öldürür ve düşmanının bir eliyle geri döner. Başta arkadaşları onu kahraman olarak görseler de sonradan onun büyücü olduğuna dair dedikodular çıkar. Peki ama şeytanla anlaşmak mümkün müdür?

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Mermiler ve kara büyünün dokunuşlarıyla harmanlanmış At Night All Blood is Black, Birinci Dünya Savaşı'ndaki unutulmuş bir sayfayı tamamlıyor. Savaşın siperlerinde yaşanan korkunç ve kanlı olayların hikâye anlatıcılığıyla aktarıldığı romanda Diop, bir adamın günbegün aklını yitirişini şaşırtıcı bir keskinlikle kaleme alıyor.

David Diop'un Los Angeles Times Kurmaca Kitap ödülünü de kazanan kitabı, bu yıl bitmeden Aycan Başoğlu'nun Fransızca aslından çevirisiyle Sahi Kitap tarafından yayınlanacak.

Uluslararası Booker Ödülü, her yıl İngilizceye çevrilen bir kitaba veriliyor. 2005 yılından bu yana dünyanın dört bir yanından daha fazla çeviriyi teşvik etmek amacıyla verilen Booker'ın 50 bin sterlinlik para ödülüyse çevirmen ve yazar arasında eşit olarak paylaştırılıyor.

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David Diop kimdir?

Fransız romancı ve akademisyen. 1966 yılında Paris'te doğdu. Fransa'ya tekrar okumak için dönmeden önce çocukluğunu Senegal'de geçirdi. 1998'de L'Université de Pau et des Pays de l'Adour'da öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. İlk kitabı, 1889, l'Attraction universelle 2012'de yayınlandı. Dünya Savaşı'nı kolonyalizmin gölgesinde bir okumaya maruz bırakan ikinci romanı, Frère d'âme, Uluslararası Booker Ödülü'ne layık görüldü.

"Hüzünlü ve şiirsel bir anlatım. At Night All Blood is Black, Fransız tarih kitaplarında eksik kalan bir sayfayı dolduruyor: Birinci Dünya Savaşı'nda Fransız siperlerinde savaşan Afrikalı askerlerin savaşını..."

– Angelique Chrisafis, The Guardian

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Etiketler David Diop Senegal Anna Moschovakis Paris Fransa birinci dünya savaşı Aycan Başoğlu Los Angeles Times Kurmaca Kitap FRANSIZ ORDUSU Dünya Savaşı Sahi Kitap

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