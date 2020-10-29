2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'ne, edebiyat alanında, yazarımız İbrahim Tenekeci layık bulundu

Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye’nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri ve hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlara verilen “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri”nin bu yılki sahiplerini belirlemek üzere yürütülen titiz çalışma tamamlandı. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne, edebiyat alanında, Fikriyat yazarlarından İbrahim Tenekeci layık bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri" verilecek isimler belirlendi. Ödüllerin bu yıl Mehmet Çebi, Necmeddin Okyay, Sadettin Ökten, İsmail Kara, İbrahim Tenekeci, Derviş Zaim ve Özdemir Erdoğan'a verilmesi kararlaştırıldı.

📌 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne, edebiyat alanında, Fikriyat yazarlarından İbrahim Tenekeci layık bulundu.

📌 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında bu yıl koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görülürken, "vefa" ödülünün de Necmeddin Okyay'a verilmesi kararlaştırıldı.

📌 Bu yıl "kültür tarihi" ödülüne Sadettin Ökten, "sosyal bilimler" ödülüne İsmail Kara, "sinema" ödülüne Derviş Zaim, "müzik" ödülüne ise Özdemir Erdoğan layık bulundu.

📌 Gelecek günlerde düzenlenecek "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri" töreninde, kazanan isimler için ödüllerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceği öğrenildi.

İBRAHİM TENEKECİ KİMDİR?

➡ 1 Eylül 1970 yılında Kastamonu ili Taşköprü ilçesinde doğdu. İlk şiir ve yazıları Milli Gazete'nin 'sizden gelenler' köşesinde yayınlandı. Sonrasında kaleme aldığı şiir ve yazıları birçok farklı edebiyat dergisinde yer aldı.

➡ 1998 - 1999 yılları arasında Sağduyu gazetesinde kültür sanat editörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 1 Ekim 1999 - 15 Ekim 2010 yılları arasında Milli Gazete'de köşe yazarı ve düşünce sayfası editörü olarak görev yaptı.

➡ 2000- 2005 yılları arasında, 36 sayı yayınlanan Kırklar dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı.

➡ 2005-2010 yılları arasında Dergâh dergisinin mutfağında bulundu.

➡ Ağır Misafir adlı eseriyle, 2008 yılında, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından "Yılın Şairi" seçildi. Aynı yıl, "Yılın Yazarı" ödülünü de aldı.

➡ Evli ve beş çocuk babasıdır.

📌 İbrahim Tenekeci son olarak Turkuvaz Medya Grubu'na ait Muhit Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmeni ve Fikriyat.com'un yazarları arasındadır.

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İBRAHİM TENEKECİ YAZILARINDAN ALINTILAR

📌Evet… İyilik merhametli ve hakkaniyetli olana mahsustur. Merhametten yoksun yardım, ancak yatırım olabilir. İyiliği güzellik ve vefayla karşılayanlar hepimizin kıymetlisidir. Ve diğerleri için sözümüz kalmamıştır.

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📌Sadece insanın değil, mekânın ve zamanın da bir ruhu vardır. Bunu kavradığımız vakit, yaşadığımız yer konut olmaktan çıkacak, yuvaya dönüşecektir.

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📌 Bencil olan, fedakârlığa yanaşmaz, kazancı yoksa bir işin ucundan tutmaz. Buna karşılık, daima yapılan iyilikleri ve yardımlaşmayı karalayıp durur. Dayanışma ruhu ona göre değildir. Öznesi olmadığı başarılara önce kayıtsız kalmaya çalışır, bir müddet sonra dayanamaz ve hasım kesilir. İyi niyet yerine husumet besler.

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