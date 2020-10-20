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KÜLTÜR SANAT

'da 2 bin yıllık 'yılan figürlü sunak' bulundu

Yayınlanma Tarihi: 20.10.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 11:44
Patara'da 2 bin yıllık 'yılan figürlü sunak' bulundu

"Medeniyetlerin beşiği" olarak nitelendirilen 'nde yapılan kazılarda bulunan eserler, bilim dünyasının heyecanlandırıyor. Arkeolojik kazılardan elde edilen bulgularda, insan yaşamına dair önemli izler bulundu.

'nın Kaş ilçesindeki 'nde yapılan kazı çalışmalarında yılan figürlü "sunak" bulundu.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmasından dolayı "medeniyetlerin beşiği" olarak nitelendirilen 'nde yapılan kazılarda bulunan eserler, bilim dünyasını heyecanlandırıyor.

Arkeolojik kazılardan elde edilen bulgularda, insan yaşamına dair önemli izler bulunan Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde, Roma hamamı ve surların bitiştiği bölgede yapılan kazılarda yılan figürlü sunağa rastlandı.

Bulunduğu yerden çıkartılarak kazı evinin bahçesine konulan sunak, restorasyon çalışmasının ardından Demre Müzesi'nde sergilenecek.

Antalya Bilim Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Koçak, sunağın sunu sözcüğünden geldiğini, antik dönemde mezarın yanına konulan genelde silindir şeklinde olan büyük taştan obje olduğunu söyledi.

SUNAĞIN PATARA'DA BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

Buldukları sunağın üzerinde büyük bir yılan figürünün olduğunu ifade eden Koçak, 2 bin yıllık olduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi.

Koçak, buldukları parçanın mermerden olduğunu belirterek, "O dönemlerde çok tanrılı dinlere inanılıyordu. Yeraltı tanrılarını sakinleştirmek için bu sunak üzerinde birtakım sunular yapılıyordu. Yılanın da yeraltı tanrılarını simgelediğini düşünüyorlar. Bu sıvı ya da ekmek, et gibi yiyeceklerle sunular yapılıyor. Bunları getirip sunağın üzerine koyuyorlardı. Bu aslında mezar kültürüne ait bir mobilya. Patara'da ilk kez yılan figürlü sunak bulduk. Benzerleri 'daki bazı antik kentlerde de bulundu. Patara'da ise başka bir örneği yok. Bu sunak Patara'nın dışarıyla kurduğu ilişkileri gösteriyor."

Antik kentte figürdeki yılana neredeyse birebir benzeyen devasa kara yılanları gördüklerini söyleyerek, "Bu yılanlar zaman zaman karşımıza çıkıyor. Çok zararsız hayvanlar. İnsanları görünce kaçıp gidiyorlar. Sunaktaki yılan da buradaki yılanlara çok benziyor. Tahminimizce yıllar önce de bu yılanları burada görüyorlardı." sözlerine yer verdi.

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Etiketler Antik Kenti Patara Patara Antik Kenti Muğla Antalya

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