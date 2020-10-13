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KÜLTÜR SANAT

Kazılarda bulunan oyuncaklar Roma ve Türk dönemine ışık tutuyor

Yayınlanma Tarihi: 13.10.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 09:56
Kazılarda bulunan oyuncaklar Roma ve Türk dönemine ışık tutuyor

'nın Milas ilçesinde, 'nde yer alan Beçin Antik Kenti'ndeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan oyuncak ve sikkeler; gündelik, sosyal, ticari ve kültürel yaşama dair izler taşıyor.

'nın Milas ilçesinde bulunan Beçin Antik Kenti'ndeki kazılarda ortaya çıkarılan gündelik yaşama ait arkeolojik buluntular, dönemin sosyal, ticari ve kültürel yaşamı hakkında ipucu veriyor.

Menteşe Beyliği'ne başkentlik yapan ve 'ne 2012'de alınan antik kentte, düzenli olarak kazı çalışmaları yürütülüyor.

Birçok eser gün yüzüne çıkarılıyor, ayakta kalan tarihi yapılar restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Antik kentte, Prof. Dr. Kadir Pektaş başkanlığında, Kültür ve Bakanlığı kararıyla 12 aya çıkarılan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

MİLAS'IN DİP TARİHİNİN BURADAN ÇIKACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ

Pektaş, bu yıl kazı çalışmalarının en önemli buluntularının özellikle Türk ve Roma dönemlerine ait çocuk oyuncakları olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl özellikle diğer yıllarda olmadığı kadar çok sayıda oyuncak bulundu. Özellikle hayvan figürlerinin yoğun olduğu heykel biçimli oyuncaklar kazılarda çıkarıldı. Tüm bu bulgular yani sikkelerin yanında takılar, günlük kullanım eşyaları ve oyuncaklar o dönemin canlı bir sosyo kültürel hayatının varlığının ve zenginliğinin göstergesi. Önümüzdeki yıllarda özellikle iç kalede yapacağımız kazı çalışmalarında bunların benzerlerinin geleceğini düşünüyoruz. Milas'ın dip tarihinin de buradan çıkacağını tahmin ediyoruz."

Kazı çalışmalarında ortaya çıkan oyuncakların büyük bölümünün özellikle Roma ve Türk dönemine ait olduğuna değinen Pektaş, bu oyuncakların çeşitliliğinin ise bölgedeki zenginlikle ilgili olduğunu ifade etti.

Kazılarda gün yüzüne çıkan buluntuların antik kentin sıradan bir yerleşim yeri olmadığını gösterdiğini vurgulayan Pektaş, "Buluntu çeşitliliğinin bu şekilde farklılaşması da Beçin'in erken dönemlerden, Helenistik Çağ'dan itibaren Karya bölgesindeki önemini ve zenginliğini de yansıtmaktadır." dedi.

Çalışmaların devam ettiğini, diğer eserler üzerinde etütler yapıldığını belirten Pektaş, yıl sonuna kadar sürecek kazı çalışmalarında önemli bulgulara ulaşacaklarına inandıklarını kaydetti.

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Etiketler Dünya Miras Geçici Listesi Muğla antik kent TURİZM UNESCO

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