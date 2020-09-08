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Perre 'nde kazı çalışmalarına 11 yıl sonra yeniden başlandı

Yayınlanma Tarihi: 08.09.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 09:45
Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına 11 yıl sonra yeniden başlandı

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden olan 'daki Perre 'nde 2009'da ara verilen kazı çalışmalarına yeniden başlandı.

Müze Müdürlüğü Başkanlığı ve Adıyaman Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Kahraman Yağız'ın bilimsel danışmanlığında Örenli Mahallesi'nde bulunan Perre 'nde 15 kişilik ekiple kazı çalışması başladı.

Vali Mahmut Çuhadar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci derece arkeolojik sit alanında 2001'de başlayan ve 2009'a kadar süren kazılara çeşitli nedenlerle ara verildiğini hatırlattı.

Yaklaşık 11 yıldır ara verilen kazılara bugün itibarıyla tekrar başlandığını anlatan Çuhadar, şunları kaydetti:

"Örenli Mahallesi'nin güneybatısında başlayan kazı iki açmada gerçekleşmektedir. Birinci açma, doğudan başlayıp 24 basamağın ortaya çıkarıldığı bir yapıda kazı devam etmektedir. İkinci açmada ise kemerli bir kaya mezarının olduğu alanda kazı çalışmasına başlanılmıştır. Günümüze kadar birçok mezar odası 42 basamaklı sarnıç ve işlik alanlarının temizliği yapılmıştır. Şimdi ise mozaikli alana doğru ziyaretçilerin gezebileceği güzergahların kazısının yapılması planlanmaktadır. Mezarlık alan 1'inci yüzyılda başlayarak İslami döneme kadar kullanılmıştır."

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Etiketler Antik Kenti Adıyaman Perre Antik

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