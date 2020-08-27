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KÜLTÜR SANAT

'Kovan' ekim ayında 'de izleyiciyle buluşacak

Yayınlanma Tarihi: 27.08.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 17:08
'Kovan' ekim ayında İsviçre'de izleyiciyle buluşacak

Arıcılıkla ilgilenen bir kadının doğa ile mücadelesini işleyen "Kovan" filmi, ekimde 'de gerçekleşecek 'nde gösterilecek.

'ın yönettiği, başrollerinde Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Hakan Karsak ve Burcu Salihoğlu'nun oynadığı yapım, 'nin prestijli Locarno, Visions du Reel, Fribourg, Bale ve Neuchatel tarafından seçilen filmler arasında yer alarak "Covid-19 Dayanışması" seçkisinde izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen Eylem Kaftan, ortak yapımı filmin, Fribourg Uluslararası Film Festivali'nin ana yarışmasında olduğunu ancak tüm dünyada yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle festivalin iptal olduğunu aktardı.

16. Zurich Film Festivali'nin 24 Eylül'de başlayacağına işaret eden Kaftan, pandemi nedeniyle iptal edilen festivallerde yarışan filmlerden oluşan seçkinin ayrı bir bölümde yarışacağına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Fribourg Film Festivali direktörü Thierry Jobin Kovan'ı seçti. Jobin haberi bana verdiğinde çok mutlu oldum. Bana 'Bir film seçme hakkım vardı. Ben aşık olduğum filmi seçtim.' dedi. Biz de tüm hayatımızı sarsan salgının kontrol altına alındığı İsviçre'de, filmlerin tekrar izleyiciyle buluşmasının sembolü olarak, bu seçkide yer almaktan büyük gurur duyduk. , Avrupa'nın umut vaaden yönetmenleriyle en başarılı yönetmenlerinin buluştuğu bir festival olmasının yanı sıra önemli sinema eleştirmenleri için de bir çekim merkezi. Ekimde İsviçre izleyicisiyle buluşacağımız için çok mutluyuz."

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Etiketler Zurich Film Festivali İsviçre Eylem Kaftan meryem üzerli TRT film festivalleri

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