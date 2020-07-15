Arama

Menu
KÜLTÜR SANAT

'nde 'a özel konser

  • Giriş Tarihi: Temmuz 15, 2020
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz'a özel konser

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci 'nun, ruhu için yazdığı " Destanı" adlı eseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çok Sesli Korosu ile seslendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yılına özel konser düzenlendi.

İletişim Başkanlığının organizasyonunda Havuzlu Bahçe'de gerçekleştirilen konserde, ünlü piyanist ve besteci 'nun ruhu için notalara döktüğü " Destanı" isimli bestesi de ilk kez dinleyicilerle buluştu.

Kalkışma gecesinin en önemli anlarını ve mekanlarını notalara döken beste, "İhanet, şeref, , sela, çağrı, başkomutan, milletin evi, şehitler köprüsü ve demokrasi nöbeti" bölümlerinden oluştu.

Atakoğlu'na konserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Çoksesli Korosu ile ünlü tasavvuf müziği sanatçısı Sami Savni Özer de eşlik etti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler 15 Temmuz Milli Birlik Günü Fahir Atakoğlu Milli Mücadele Cumhurbaşkanlığı külliyesi cumhurbaskanligi senfoni orkestrasi Külliyesi Marmaris

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN