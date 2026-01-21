📍 Eserin tanıtım metninde, Türkiye İslamcılığının İran'daki siyasal yönetime karşı 45 yıllık zaman diliminde ortaya koyduğu yaklaşımlara dikkat çekiliyor:

Bu eser, Cumhuriyet dönemi boyunca Sünnî kimlikleriyle öne çıkan Türkiye merkezli İslâmcı düşünce çevrelerinin 1979 İran İslâm Devrimi'nden günümüze uzanan süreçte İran'a ve Şiîliğe (Şîa) dair geliştirdikleri algı, tutum ve söylemleri kapsamlı biçimde ele alıyor. Yazar, Türkiye İslâmcılığının İran İslâm Cumhuriyeti modeline yönelik yaklaşımlarını; tarihsel, ideolojik, mezhebî ve sosyo-politik bağlamlarda incelerken, hem dönemin dergi, gazete ve kitaplarını hem de önde gelen İslâmcı figürlerin söylemlerini titizlikle analiz ediyor.

📍 536 sayfadan meydana gelen eserin bölümleri şöyle:

↪ Türkiye'de İslamcılık Serüveni ve İran'da Devrime Giden Süreç

↪ İran Devrimi: Humeyni, Algılar ve İran'a Yolculuklar

↪ Bir İslam Devleti'nin Kritiği

↪ Şiilik ve Sünnilik Arasında: Tanımlama, Kıyaslama ve Yakınlaştırma

↪ Humeynicilik, İrancılık ve Teşeyyu

📍Emek mahsulü bir çalışma olan Türkiye İslamcıları Gözüyle İran, çetrefilli olduğu kadar yaşananları bağımsız bir şekilde ele alma gayretinde. Eserin basın bülteninde yer alan, "Türkiye İslâmcılığının İran ve Şiîlik algısındaki dönüşümü anlamak isteyen okurlar için, karşılaştırmalı ve eleştirel bir perspektiften zengin bir analiz sunuyor. İslâmcılık düşüncesinin yerel ve evrensel damarları arasında gidip gelen bu hikâye, sadece dinî ve siyasî değil; aynı zamanda zihniyet dünyamızın dönüşümünü de gözler önüne seriyor." ifadeleri bu hassasiyetin bir yansıması.

