Türkiye İslamcıları Gözüyle İran
Son dönemde toplu protestolarla kamuoyunun gündeminde yer alan İran, 1979 yılında köklü bir rejim değişikliği yaşamış bir devlet. Kaçar Hanedanı’nın 1925’te devrilmesinin ardından ülke, 1925–1979 yılları arasında Pehlevi Hanedanı tarafından yönetilmişti. Bu dönemde yaşanan siyasal ve toplumsal karışıklıklar, Ayetullah Humeyni’nin iktidara gelmesiyle birlikte yeni bir safhaya girmişti. Muhammed Usame Karadeniz’in uzun bir zamana yayılan emeğinin ürünü olan Türkiye İslamcıları Gözüyle İran adlı çalışması, İran Devrimi’ni mercek altına alırken okuyucuyu Türkiye İslamcılarının İran olgusuna dair yaklaşımları üzerine düşünmeye davet etmekte.
📍 Eserin tanıtım metninde, Türkiye İslamcılığının İran'daki siyasal yönetime karşı 45 yıllık zaman diliminde ortaya koyduğu yaklaşımlara dikkat çekiliyor:
Bu eser, Cumhuriyet dönemi boyunca Sünnî kimlikleriyle öne çıkan Türkiye merkezli İslâmcı düşünce çevrelerinin 1979 İran İslâm Devrimi'nden günümüze uzanan süreçte İran'a ve Şiîliğe (Şîa) dair geliştirdikleri algı, tutum ve söylemleri kapsamlı biçimde ele alıyor. Yazar, Türkiye İslâmcılığının İran İslâm Cumhuriyeti modeline yönelik yaklaşımlarını; tarihsel, ideolojik, mezhebî ve sosyo-politik bağlamlarda incelerken, hem dönemin dergi, gazete ve kitaplarını hem de önde gelen İslâmcı figürlerin söylemlerini titizlikle analiz ediyor.
📍 536 sayfadan meydana gelen eserin bölümleri şöyle:
↪ Türkiye'de İslamcılık Serüveni ve İran'da Devrime Giden Süreç
↪ İran Devrimi: Humeyni, Algılar ve İran'a Yolculuklar
↪ Bir İslam Devleti'nin Kritiği
↪ Şiilik ve Sünnilik Arasında: Tanımlama, Kıyaslama ve Yakınlaştırma
↪ Humeynicilik, İrancılık ve Teşeyyu
📍Emek mahsulü bir çalışma olan Türkiye İslamcıları Gözüyle İran, çetrefilli olduğu kadar yaşananları bağımsız bir şekilde ele alma gayretinde. Eserin basın bülteninde yer alan, "Türkiye İslâmcılığının İran ve Şiîlik algısındaki dönüşümü anlamak isteyen okurlar için, karşılaştırmalı ve eleştirel bir perspektiften zengin bir analiz sunuyor. İslâmcılık düşüncesinin yerel ve evrensel damarları arasında gidip gelen bu hikâye, sadece dinî ve siyasî değil; aynı zamanda zihniyet dünyamızın dönüşümünü de gözler önüne seriyor." ifadeleri bu hassasiyetin bir yansıması.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.