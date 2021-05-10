Ramazan mukabelesi Kur'an-ı Kerim hatmi 29. cüz

Peygamberimizin Ramazan-ı Şerif’te Cebrail (as) ile ifa ettikleri bir uygulama olan mukabele, biz Müslümanların da asırlar boyu gerçekleştirdiği bir ibadettir. Bu minvalde derlediğimiz Ramazan mukabelesi Kur'an-ı Kerim hatmi 29. cüzü Mülk suresini, Kalem suresini, Hâkka suresini, Meâric suresini, Nûh suresini, Cin suresini, Müzzemmil suresini, Müddessir suresini, Kıyâmet suresini, İnsân suresini ve Mürselât suresini ihtiva eder.

Ramazan ayı, Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı aydır ve "Kur'an ayı" olarak da anılır. Bu ayda bol bol Kur'an okunması tavsiye edilmiş; Ramazan boyunca en az bir kere hatim yapılması ve mukabele okunması geleneği yaşatılan değerlerimizden olmuştur.

Mukabele, bir başkasının Kur'an-ı Kerim'i okuyuşunu takip etmek yoluyla hatim etme manasını taşır. Ramazan-ı şerifte en az bir defa hatim tamamlamak tavsiye edilmiştir.

Ramazan mukabelesi, geleneksel anlamda insanların bir araya gelerek gerçekleştirdikleri bir uygulama olsa da bu ibadeti internet ya da televizyon kanalları aracılığıyla yapmak da mümkün.

Fikriyat.com olarak her gün bir cüzle Kur'an-ı Kerim'in hatmini siz değerli okurlarımızla birlikte tamamlayacağımız Ramazan mukabelesinin 29. cüzünü sizlerle buluşturuyoruz.

RAMAZAN MUKABELESİ 29. GÜN

Kur'an-ı Kerim uygulamamızdan cüzlerin Arapça okumalarına ulaşabilir ve mukabele için podcastlerden faydalanabilirsiniz.

🔸 Bu noktada her gün okunan bir cüzün mealini ve ayetlerin asıl manasını kavrayabilmek için tefsirini okumamız tavsiye edilir.

Her gün bir cüzle Kur'an-ı Kerim'in hatmini tamamlayacağımız Ramazan mukabelesinin önceki cüzlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

29. CÜZDE HANGİ SURELER BULUNUR?

🔸 Kur'an-ı Kerim'in 29'uncu cüzü Mülk suresini, Kalem suresini, Hâkka suresini, Meâric suresini, Nûh suresini, Cin suresini, Müzzemmil suresini, Müddessir suresini, Kıyâmet suresini, İnsân suresini ve Mürselât suresini ihtiva eder.

MÜLK SURESİ

🔸 Kur'ân-ı Kerîm'in altmış yedinci sûresi olan Mülk, 30 ayetten oluşur. Adını ilk ayette hükümranlık anlamına gelen "mülk"ten alır.

🔸 Mülk suresi genel olarak Allah'ın varlığı ve birliğini, azametini, evrendeki hükümranlığını, tek yaratıcı olduğunu, hayatın ve ölümün var ediliş amacını ve öldükten sonra dirilmeyi konu edinir.

MÜLK SURESİNDE VURGULANAN KONULAR

🔸Surede insanlığın ilâhî vahyin uyarıcılığına muhtaç olduğuna işaret edilmekte, bunu kabul etmeyenlerin karşılaşacakları kötü sonuçla ilgili uyarılar yapılmaktadır.

🔸 Kâinatın yaratılış ve yönetiliş iktidarının Allah'ın elinde bulunduğunun ifadesiyle başlayan birinci bölümün ilk âyetlerinde içinde yaşanılan âlemin bir imtihan dünyası olduğu belirtilir, ardından ilâhî kudretin tabiata verdiği mükemmeliyetten bazı örnekler zikredilir.

🔸 Mülk sûresi gafletin bürüdüğü kalplere tutulan bir güneş gibidir. İlâhî güneş bu yüreklere nüfuz edebilmek için çeşitli yönlerden ışınlarını salmakta, ancak insanlar bu ışınların ziyâsından uzak kalmaktadır.

KALEM SURESİ

🔸 Kur'an-ı Kerim'in altmış sekizinci suresi olan Kalem, 52 ayettir. Adını birinci âyette geçen "el-kalem" kelimesinden alır. "Nûn" sûresi diye de anılır.

🔸 Kalem suresinde Hz.Muhammed'in (sav) peygamberliğinin ispatı ve mü'minler ile kâfirlerin akıbetleri konu edilir.

KALEM SURESİNDE VURGULANAN KONULAR

🔸 Sure, kaleme ve yazıya yemin ederek başlar. İnkarcıların Hz. Peygamber'e yönelttiği iftiralara cevap verilir. Allah Resulü'nü (sav) yüksek bir ahlâka sahip bulunduğu vurgulanır. Kimin çarpılmış, akıldan yoksun kalmış olduğunu yakında herkesin göreceği belirtilir.

🔸 Başkalarını çekiştirme, insanlar arasında söz götürüp getirme, saldırganlık ve kabalık gibi ahlâkî zaaflara dikkat çekilir. İnsanların onur ve şahsiyetini hedef alan davranışlar kınanarak müminlerin bunlardan sakınmaları öğütlenir.

🔸 Resûlullah'ın (sav) mâruz kaldığı sıkıntılara karşı sabretmesi istenir; bu şekilde hem kendisi hem de ona inananlar teselli edilir.

HÂKKA SURESİ

🔸 Kur'an-ı Kerim'in altmış dokuzuncu suresi olan Hakka, 52 âyetten oluşur. Adını birinci âyeti oluşturan ve mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet anlamına gelen "el-hâkka" kelimesinden alır.

🔸 Surede, kıyameti inkâr edenlerin görecekleri cezalar ve hem mü'minlerlerin hem kâfirlerin dehşetli kıyamet günündeki hâlleri konu edilir.

HÂKKA SURESİNDE VURGULANAN KONULAR

🔸 Surede Semûd, Âd, Firavun ve Lût kavimlerinin "hâkka"ya uğradıkları, peygamberlere karşı gelip Allah'ın vahyini yalan saymaları yüzünden helâk edildikleri haber verilir.

🔸 İnkarcıların ve muhtaçlara yardım etmeyenlerin zincirlere vurulacakları, dostları bulunmadığı için de kimseden yardım göremeyecekleri bildirilir. Kur'an-ı Kerim'in Allah katından gönderilen çok şerefli bir elçinin sözü, âlemlerin rabbinden gelen bir vahiy olduğu söylenir.

🔸 Hâkka suresinde temiz kalplilere bir öğüt, kâfirlere ise yürek sızlatıcı bir hasret olduğu vurgulanır.