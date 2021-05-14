İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 120'ye yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi ile Batı Şeria’daki saldırılarında şehit sayısı 120'ye yükseldi. "Dünyanın en büyük açık cezaevi" olarak adlandırılan Gazze, uzun yıllardır hem işgale hem saldırılara hem de İsrail ablukasına karşı direniş gösteriyor. 2006 yılında başlayan ablukanın ardından Gazze'de binlerce kişi, İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti; evler harabeye döndü ve su, yiyecek, sağlık gibi en temel yaşam hakları dahi ellerinden alındı.

İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.

Son saldırıda savaş uçakları, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bulunan bir demir atölyesi ile birkaç noktayı hedef aldı.

Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 120'ye yükseldi.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine gecenin ilk saatlerinde kara, hava ve denizden eş zamanlı olarak yoğun şekilde saldırı düzenlemişti.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 19'unun kadın olduğu, yaralı sayısının 830'a ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 109, yaralı sayısını 621 olarak duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi ile Batı Şeria'daki saldırılarında şehit sayısı 120'ye yükseldi.

🔸 Filistinliler, İsrail'in orantısız güç kullanarak gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle zorlu günler yaşıyor.

🔸 İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde başlayan olayların ardından İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da mukaddes şehirdeki gerilimi tırmandırdı.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İSRAİL ASKERLERİ BATI ŞERİA'DA BİR FİLİSTİNLİYİ ŞEHİT ETTİ

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi şehit ettiği bildirildi.