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İSLAM DÜNYASI

AB'den Müslüman mültecilere 39 milyon avro yardım

Yayınlanma Tarihi: 23.02.2021 17:55 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 17:47
AB'den Arakanlı Müslüman mültecilere 39 milyon avro yardım

tarafından Müslümanların gıda, barınma, eğitim ve sağlık gibi alanlarda sivil toplum kuruluşları aracılığı ile kullanılmak üzere 'e 24,5 milyon avro, 'a da 11,5 milyon avro yardım tahsis edildi.

, yerlerinden edilmiş, çatışmalardan etkilenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durumları daha da kötüleşen Müslüman mültecilere insani yardım sağlanacağını açıkladı.

Arakanlı Müslümanların gıda, barınma, eğitim ve sağlık gibi alanlarda sivil toplum kuruluşları aracılığı ile kullanılmak üzere 'e 24,5 milyon avro, 'a da 11,5 milyon avro yardım tahsis edildiği kaydedilen açıklamada, ayrıca Arakanlı Müslümanların korunma ihtiyaçları için de 3 milyon avro doğrudan kaynak ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, AB'nin 2020 yılında krizi nedeniyle Bangladeş'e 39,8 milyon avro insani yardım sağladığı anımsatıldı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren ve milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

'e (BM) göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Etiketler Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler AB komisyonu Myanmar Ordusu Arakan Budist Bangladeş Myanmar Rohingya Arakanlı

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