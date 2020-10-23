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İSLAM DÜNYASI

'Uluslararası ve ' 6 'da başlayacak

Yayınlanma Tarihi: 23.10.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 15:43
'Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri' 6 Kasım'da başlayacak

Bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası ve ", 6 'da kitapseverlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik, arapcakitapgunleri.com üzerinden izlenebilecek.

Ana teması, "İlim Membaı Maveraünnehir" olarak belirlenen kitap günleri, eş zamanlı olarak 'dan da canlı yayınlanacak.

dünyasının dört bir yanından ilim adamları ve akademisyenlerin katılacağı seminer, konferans ve paneller çevrimiçi olarak okurlar tarafından takip edilebilecek.

İslam dünyasında var olan ilmi birikim ve ortak mirası, Türkiye merkezli bir organizasyonda bir araya getirerek, Türkiye'nin daha iyi tanınmasını amaçlayan etkinlik, 12 'da sona erecek.

Kur'an-ı Kerim'de övülen salih zat: Hz. Lokman KUR'AN-I KERİM'DE ÖVÜLEN SALİH ZAT: HZ. LOKMAN

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Etiketler Arapça Kitap Kültür Günleri Türkiye YouTube kasım İslam

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