Kur'an-ı Kerim'de övülen salih zat: Hz. Lokman

📌 Hz. Lokman'ın peygamber mi yoksa veli mi olduğu ihtilaflıdır. İslam âlimlerin çoğu, Hz. Lokman'ın peygamber olmadığı, ancak Allah'ın kendisini bilgi ve hikmetle şereflendirdiği salih bir zat olduğu görüşündedir.

➡ Hz. Lokman'ın hayatı hakkında, kaynaklarda birbirinden farklı rivayetler yer alır. Bunlardan birine göre Hz. Davud (as) dönemine yetişti ve ondan ilim öğrendi. Davud aleyhisselam peygamber olunca da yardımcısı oldu. Muhaddis (hadis öğrenip rivayet eden) İbn İshak'a göre Hz. Lokman bin yıl yaşadı.

➡ Davud aleyhisselamın Hz. Lokman'a "Ne mutlu sana ey Lokman! Sana, hikmet verilmiş ve senden, belâ, geri çevrilmiştir!" dediği rivayet edilir.

(Hakim Tirmizi Nevadiru'l Usul, s.112)