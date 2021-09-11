Yasin suresi 1-8. ayetler tecvid uygulaması

Kur'an-ı Kerim'i tertil üzerine okuyabilmek için tecvid bilgisi ve kaidelerine hakim olmak, bu kuralları tilavet esnasında tatbik etmek yegane ihtiyaçlarımızdan ve Müslüman olarak sorumluluklarımızdan biridir. Tecvid uygulaması serisinin bu yazısında günlük hayatta ve farklı münasebetlerle sık sık okuduğumuz Yasin suresinin ilk yedi ayetinde var olan kuralları inceleyeceğiz.

💠يٰسٓؕ 💠

1- Ya harfinin üzerinde asar işareti olduğu için medd-i tabi meydana gelir ve bir elif miktarı uzatılarak okunur.

2- Sin harfi huruf-u mukatta olarak gelir. Harekesiz ve açılımında ye olduğu, ardından vakıf geldiği için medd-i lazım harf-i muhaffefe olduğundan dört elif miktarı uzatılarak okunur.

Bünyamin Topçuoğlu'nun kıraatinden Yasin suresini dinlemek için tıklayın

💠 وَالْقُرْاٰنِ الْحَكٖيمِۙ 💠

1- Elif lam takısında, izhar-ı kameriyye vardır. Lam harfi açık bir şekilde okunur.

2- Ra cezimli olarak geldiği için önceki harfe bakılır. Önceki harfte ötre olduğundan kalın okunur.

3- Elifin üzerinde asar işareti olduğu için medd-i tabili yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

4- Elif lam takısında izhar-ı kameriyye vardır. Lam harfi açık bir şekilde okunur.

5- Son kelimede harf-i medden ya harfi geldiği ve sonrasındaki harf üzerinde vakıf yapıldığı için medd-i arız meydana gelir ve dört elif miktarı çekilerek okunur.

İshak Danış'ın kıraatinden Yasin suresini dinlemek için tıklayın

💠اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلٖينَۙ 💠

1-Nun harfi şeddeli olduğu için idğam-ı misleyn meal gunne meydana gelir. Yani nun genizde bir müddet tutularak okunur.

2- Elif lam takısında izhar-ı kameriyye vardır. Lam harfi açık bir şekilde okunur.

3-Ra harfi cezimli, kendisinden önceki harfin harekesi ötreli olduğu için kalın okunur.

4-Son kelimede harf-i medden ya harfi geldiği ve sonrasındaki harf üzerinde vakıf yapıldığı için medd-i arız meydana gelir. Dört elif miktarı çekilerek okunur.

Osman Şahin'in kıraatinden Yasin suresini dinlemek için tıklayın





💠عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقٖيمٍؕ 💠

1-Lam üzerinde asar işareti olduğu için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

2-Ra harfinin harekesi üstün olduğu için kalın bir şekilde okunur.

3-Tenvinden sonra mim harfi geldiği için idğam-ı meal gunne oluşur. Yani mim bir müddet genizde tutularak gunneli bir şekilde okunur.

4-Son kelimede harf-i medden ya harfi geldiği ve sonrasındaki harf üzerinde vakıf yapıldığı için medd-i arız meydana gelir. Dört elif miktarı çekilerek okunur.

Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamasından Yasin suresini okumak için tıklayın

💠تَنْزٖيلَ الْعَزٖيزِ الرَّحٖيمِۙ💠

1-Sakin nundan sonra ze harfi geldiği için ihfa kuralı oluşur.

2-Esreli ze harfinden sonra harekesiz ye harfi geldiği için medd-i tabi oluşur. Bir elif miktarı uzatılarak okunur.

3-Elif lam takısında izhar-ı kameriyye vardır. Lam harfi açık bir şekilde okunur.

4-Esreli ze harfinden sonra harekesiz ye harfi geldiği için medd-i tabi oluşur. Bir elif miktarı uzatılarak okunur.

5-Elif lam takısında idğam-ı şemsiyye vardır. Lam harfi atlanarak kendisinden sonra gelen harf şeddeli bir şekilde okunur.

6-Ra şeddeli olduğu için idğamı misleyn bila gunne kuralı meydana gelmiştir. Aynı zamanda harekesi üstün olduğundan kalın okunur.

7-Son kelimede harf-i medden ya harfi geldiği ve sonrasındaki harf üzerinde vakıf yapıldığı için medd-i arız meydana gelir. Dört elif miktarı çekilerek okunur.

💠لِتُنْذِرَ قَوْماً مَٓا اُنْذِرَ اٰبَٓاؤُ۬هُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ💠

1-Sakin nun'dan sonra zel harfi geldiği için ihfa kuralı oluşur.

2-Ra harfinin harekesi üstün olduğu için kalın okunur.

3-Tenvinden sonra mim harfi geldiği için idğam-ı meal gunne kuralı oluşur.

4-Harf-i medden eliften sonra hemze harfi ayrı kelimelerde geldiği için medd-i munfasıl oluşur ve dört elif miktarı uzatılarak okunur.

5-Sakin nun'dan sonra zel harfi geldiği için ihfa kuralı oluşur.

6-Ra harfinin harekesi üstün olduğu için kalın okunur.

7-Elif harfinin üzerinde asar işareti olduğu için medd-i tabili bir şekilde yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

8-Harf-i medden eliften sonra hemze harfi aynı kelimede geldiği için medd-i munttasıl oluşur ve dört elif miktarı uzatılarak okunur.

9-Cezimli mim harfinden sonra fe harfi geldiği için mimin izharı kuralı oluşur.

10-Cezimli mim harfinden sonra ğayn harfi geldiği için mimin izharı kuralı oluşur.

11-Üstünlü ğayn harfinden sonra harekesiz elif harfi geldiği için medd-i tabi kuralı oluşur ve bir elif miktarı uzatılarak okunur.

12-Son kelimede harf-i med'den vav harfi geldiği ve sonrasında ki harf üzerinde vakıf yapıldığı için medd-i arız meydana gelir ve dört elif miktarı çekilerek okunur.

💠لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 💠

1-Dal harfi cezimli olduğu için kalkale kuralı meydana gelir ve vurgulu bir şekilde okunur.

2-Gaf harfi şeddeli olduğu için idğamı mislenyn bila gunne kuralı meydana gelir.

3-Elif lam takısında izhar-ı kameriyye vardır. Lam harfi açık bir şekilde okunur.

4-Harf-i medden eliften sonra hemze harfi ayrı kelimelerde geldiği için medd-i munfasıl oluşur ve dört elif miktarı uzatılarak okunur.

5-Ra harfinin harekesi esre olduğu için ince okunur.

6-Cezimli mim harfinden sonra fe harfi geldiği için mimin izharı kuralı oluşur.

7-Cezimli mim harfinden sonra lam harfi geldiği için mimin izharı kuralı oluşur.

8-Üstünlü lam harfinden sonra harekesiz elif harfi geldiği için medd-i tabi kuralı oluşur, bir elif miktarı uzatılarak okunur.

9-Son kelimede harf-i medden vav harfi geldiği ve sonrasındaki harf üzerinde vakıf yapıldığı için medd-i arız meydana gelir ve dört elif miktarı çekilerek okunur.

FİKRİYAT

SÜMEYYE ALI JABER

Grafik: Burcu Sandıkçı