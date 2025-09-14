Sağlık ve afiyet duası

Abdullah İbn Ömer (r.a.) diyor ki; Resûlullah (s.a.s.)'ın dualarından biri şu idi:

Okunuşu: "Allâhümme innî e'ûzü bike min zevâli ni'metike ve tehavvüli 'âfiyetike ve fücâeti nıkmetike ve cemî'ı sahatike."

Anlamı: "Allah'ım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin âfiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezâdan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım." (Müslim, Zikir, 96; Ebû Davud, Salat, 367)

Peygamberimiz (s.a.s.); sahabeden Enes bin Malik'e, herhangi bir yeri ağrıdığı zaman, şikayet ettiği yerin üzerine elini koyup besmele ile şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir:

Okunuşu: "Bismillahi, e'ûzü bi-'ızzetillâhi ve kudratihî min şerri mâ ecidü min vece'î hâzâ."

Anlamı: 'Allah'ın adı ile, şu çektiğim acının şerrinden Allah'ın gücü ve kudretine sığınırım' de.

Sonra elini kaldır, sonra bu duayı üç beş defa tekrar et." (Ebû Ya'lâ, Zikir ve Dua, No: 1126)

