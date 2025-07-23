İftar duası
Yayınlanma Tarihi: 23.07.2025 12:38 Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 12:45
İftar vakti, Ramazan ayının en feyizli ve manevi anlarından biridir. Oruçlarını tamamlayan Müslümanlar için bu an, sadece fizyolojik bir ihtiyaç giderme değil, aynı zamanda derin bir şükür ve niyaz vaktidir. Peki, iftar yapmadan önce hangi dualar okunur ve oruç açarken okunacak dua nedir? Bu dualar, iftar sofralarına ayrı bir manevi hava katarken, bizlere Allah'ın nimetlerine şükretme ve dualarımızın kabulünü dileme fırsatı sunar.
Hz. Peygamber, iftar edeceği zaman şöyle dua ederdi:
Okunuşu:
Allahümme leke sumtü ve 'alâ rızkıke eftartü
Anlamı:
"Allah'ım! Senin rızân için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum."
(Ebû Davud, Savm, 22)
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