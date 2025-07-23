Hz. Peygamber, iftar edeceği zaman şöyle dua ederdi:

Okunuşu:

Allahümme leke sumtü ve 'alâ rızkıke eftartü

Anlamı:

"Allah'ım! Senin rızân için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum."

(Ebû Davud, Savm, 22)

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