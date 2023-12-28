Soru: Trafik kazasında ölenler şehit sayılır mı?

◼ Cevap: Bir olaya şahit olmak, bildiğini söyleyip tanık olmak, bir yerde hazır bulunmak anlamlarına gelen şehâdet masdarından türeyen şehîd kelimesi, Allah (CC) yolunda öldürülen Müslümanlar için kullanılır.

◼ Şimdi biliyorsunuz iki türlü şehit var. Hakiki şehit ve hükmî şehit var. Hem dünya hem ahiret hayatı açısından şehit olanlar var. Bunu biz bugünkü anlayacağımız dille ifade etmeye kalkarsak hem dünya hem ahiret ahkamı açısından şehit olanlar, sadece ahiret ahkamı açısından şehit olanlar ve üçüncü olarak sadece dünya ahkamı açısından şehit olanlar var.



◼ Şimdi nedir dünya ahkamı? Şehit olan kişinin yıkanmadan, kefenlenmeden üzerindeki kanlı elbise ile namazının kılınıp gömülmesidir. Bu dünya ile ilgili hükümdür ve kişi öbür dünyada da peygamberlerle beraberdir. Birinci gruptakiler de din ve vatan için ölenler; adam din savunmasında, vatan savunmasında ölmüş ama niyeti başka. Niyeti kahramanlık gösterisi yapmak veyahut da ganimet için savaşmak ve öldürülmüş biz onun niyetinin ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla o savaşta öldürüldüğü için ona da biz ne yapıyoruz? Kefenini sarmadan, yıkamadan kanlı elbisesiyle namazını kılıp gömüyoruz ama öteki dünyada onun yeri cennet değil, Peygamberimiz (SAV) onun cehennemlik olduğunu söylüyor. Niye? Çünkü o yaptığı işi Allah (CC) rızası için yapmadı.



◼ Üçüncüsü de dünya ahkamı açısından şehit olmayanlardır. Yani diğer cenazeler gibi normal yıkanır, kefenlenir namazı kılınır, defnedilir. Bunlar da bazı tehlikeli durumlar, sıkıntılar nedeniyle ölenlerdir. Göçük altında kalıp depremde ölen, deniz yolculuğunda ölen, doğum yaparken ölen kadın, ilim yolundayken ölen öğrenci vb. Bunlar hükmi şehit, dünya ahkamı açısından şehit değil ama ahiret açısından şehit. Trafik kazasında ölen bunlara girer mi? Ben onu bilemem, ne olduğu değerlendirmeye göre değişir. Kabul edilebilir, şehit denilebilir ama biz ona şehit dediğimiz için o şehit olmaz ya da biz ona şehit değil dersek şehit olmaktan çıkmaz. Hükmü veren Allah'tır (CC).

◼ Diyanete göre ise trafik kurallarına uymasına rağmen kaza sonucu ölen Müslümanlar hükmi şehit kabul edilebilirler.