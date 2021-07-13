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15 Temmuz şehitlerimizden neler öğrendik?

O gece hepsinin aklında tek bir soru vardı: "Şimdi değil de ne zaman? Çünkü şehit olmak çoğunun en büyük hayaliydi… Bundandır ki onlardan bize sadece bir vatan değil, daha pek çok değer kaldı… Tam 5 yıl önce bugün, devletin her alanına sinsice sızan FETÖ terör örgütü, hain bir planla şehirlere tank ve zırhlı araçlarla inip, halka silah doğrulttu. Düşmana karşı kullanılması gereken mermiler, milleti nasıl hedef alırdı? Bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar, en ağır şekilde bedelini ödeyeceklerdi!

Giriş Tarihi: 13.07.2021 18:23 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 23:43
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Tam 5 yıl önce bugün...
Tam 5 yıl önce bugün...

🔸 Tam 5 yıl önce bugün, devletin her alanına sinsice sızan FETÖ terör örgütü, hain bir planla şehirlere tank ve zırhlı araçlarla inip, halka silah doğrulttu.

🔸 Hedef, demokratik yönetimi rafa kaldırmaktı!

🔸 35 uçak, 3 gemi, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın silahla, üniformaya gizlenen teröristler o gece 251 vatanseveri şehit etti!

🔸 Düşmana karşı kullanılması gereken mermiler, milleti nasıl hedef alırdı?

🔸 Bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar, en ağır şekilde bedelini ödeyeceklerdi!

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Erdoğan'ın çağrısı, hain darbeyi yerle bir etti
Erdoğan'ın çağrısı, hain darbeyi yerle bir etti

🔸 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı, hain darbeyi yerle bir etti.

🔸 Meydanlara inen halk demokrasi için birleşti.

🔸 Ölüme giden halkın direnişini kıramayan darbeci askerler teslim oldu.

🔸 15 Temmuz'da Allah Teâlâ, bu ülke ve millet üzerine zalimce planlar kuranların emellerini kursaklarında bıraktı.

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Her meslek ve yaş grubundan vatandaş alanlardaydı
Her meslek ve yaş grubundan vatandaş alanlardaydı

🔸 Sokaklara çıkarak hain kurşunlara bedenini siper eden, her meslek ve yaş grubundan vatandaş bulunuyordu

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15 Temmuz'un en genç şehitlerinden onlar...
15 Temmuz'un en genç şehitlerinden onlar...

🔸 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım ile Abdullah Tayyip Olçok, hain darbe girişiminin en genç şehitleri oldu.

🔸 İkisi de babalarıyla omuz omuza savundu vatanını…

🔸 Halil İbrahim'in, kardeşiyle birlikte ülke ülke gezme,

🔸 Abdullah Tayyip'in ise avukat olma hayali vardı.

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Vatanı için sokağa çıkan kahraman kadınlarımızdan biriydiler
Vatanı için sokağa çıkan kahraman kadınlarımızdan biriydiler

🔸 Türkan Türkmen Tekin ve Ayşe Aykaç…

🔸 Vatanı için sokağa çıkan kahraman kadınlarımızdan biriydiler.

🔸 Şehadet şerbeti içmeye hazırdı ikisi de…

🔸 Ayşe Aykaç, şehit haberleri gördükçe kendisine de nasip olmasını isterdi hep…

🔸 Türkan Türkmen'inse içine doğmuştu belki de erkenden sokağa çıkmıştı.

🔸 Darbeci askerlerin vatandaşların üzerine sürdüğü tankın altında kaldı.

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