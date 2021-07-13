15 Temmuz şehitlerimizden neler öğrendik?

O gece hepsinin aklında tek bir soru vardı: "Şimdi değil de ne zaman? Çünkü şehit olmak çoğunun en büyük hayaliydi… Bundandır ki onlardan bize sadece bir vatan değil, daha pek çok değer kaldı… Tam 5 yıl önce bugün, devletin her alanına sinsice sızan FETÖ terör örgütü, hain bir planla şehirlere tank ve zırhlı araçlarla inip, halka silah doğrulttu. Düşmana karşı kullanılması gereken mermiler, milleti nasıl hedef alırdı? Bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar, en ağır şekilde bedelini ödeyeceklerdi!