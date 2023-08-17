Saçları tıraş ederken okunacak dua

Hac veya Umre vazifesini yerini getirirken müsait olunan bir ortamda saç tıraşı olunur ya da saçlar kısaltılır. Peki, bu esnada hangi dualar okunmalıdır?

اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ، لَٓا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ وَ لِلهِ الْحَمْدُ . اَلْحَمْدُ لِلهِ عَلٰى مَا هَدَانَا ، وَ الْحَمْدُ لِلهِ عَلٰى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْنَا. اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ نَاصِيَتِي فَتَقَبَّلْ مِنِّي وَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي . اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ لِلْمُحَلِّقِينَ وَالْمُقَصِّرِينَ، يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ ، آمِينَ .

🔹 Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.

🔹 Bizi doğru yola ileten Allah'a hamdolsun. Bize verdiği nimetlerden dolayı da Allah'a hamdolsun.

🔹 Allah'ım Bütün varlığım sana aittir. Haccımı kabul buyur. Günahlarımı bağışla. Beni ve haccını eda edip saçlarını kestiren ve kısaltan bütün müminleri bağışla, Ey bağışlaması bol olan! Âmin.