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İSLAM İLMİHALİ

Kurban keserken yapılacak dua

Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek isteyen bir Müslüman, kurban ibadetini gerçekleştirir. Belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak keser. Peki kurban kesim esnasında hangi dua okunur?

Kurban keserken yapılacak dua
Yayınlanma Tarihi: 17.8.2023 11:26:00 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 11:40

بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَ إِلَيْكَ ، تَقَبَّلْ مِنِّي . إِنّ۪ي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَ مَٓا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَۚ . إِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُۚ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ .

Kurban ile ilgili hadis ve ayetler KURBAN İLE İLGİLİ HADİS VE AYETLER

🔸 Allah'ın adıyla! Allah büyüktür! Allah'ım (Bu kurban da dahil sahip olduğum ne varsa hepsi) sendendir. (Bu kurban da) senin rızan içindir. Benim bu ibadetimi kabul buyur.

🔸 Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim.

🔸 Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim.

Kurban, canını ve cananını feda eylemektir… KURBAN, CANINI VE CANANINI FEDA EYLEMEKTİR…
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