بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَ إِلَيْكَ ، تَقَبَّلْ مِنِّي . إِنّ۪ي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَ مَٓا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَۚ . إِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُۚ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ .
🔸 Allah'ın adıyla! Allah büyüktür! Allah'ım (Bu kurban da dahil sahip olduğum ne varsa hepsi) sendendir. (Bu kurban da) senin rızan içindir. Benim bu ibadetimi kabul buyur.
🔸 Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim.
🔸 Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim.