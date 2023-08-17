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İSLAM İLMİHALİ

Kabeyi görünce okunacak dua

Müslümanların, hac ibadetlerini yerine getirmeleri için kabeyi tavaf etmeleri gereklidir. Peki bir Müslüman kabeyi görünce nasıl dua etmelidir?

Kabeyi görünce okunacak dua
Yayınlanma Tarihi: 22.8.2023 19:38:53 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 13:33

اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا البَيْتَ تَشْرِيفًا وَ تَعْظِيمًا وَ تَكْرِيمًا وَ مَهَابَةً، وَ زِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَ تَكْرِيمًا وَ

تَعْظِيمًا وَ بِرًّا، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ، حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

🔸 Allah'ım! Bu Kâbe'nin şerefini, saygınlığını ve heybetini artır. Hac ve umre yapanların şerefini, saygınlığını ve iyiliğini de artır.

🔸 Allah'ım! Sen esenlik sahibisin, esenlik sendendir. Ey Rabbimiz! Bizi esenlikle yaşat. Amin...

Hacerülesved’in İstanbul’daki parçaları HACERÜLESVED'İN İSTANBUL'DAKİ PARÇALARI

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Etiketler Amin HAC Allah KABE kabeyi görünce okunacak Tavaf Dua

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