İhramdan çıktıktan sonra okunacak dua

Hacılar kutsal topraklara ayak bastıklarında, pek çok vazife sorumluluklar da beraberinde gelir. Bunlardan biri de ihrama girmek ve çıkmaktır. Pek, İhramdan çıktıktan sonra hangi dua okunmalı?