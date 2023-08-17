Hz.Ebubekir'i (RA) selamlarken yapılacak dua

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ وَ أَنِيسَهُ فِى الْغَارِ وَ رَفِيقَهُ فِى الْأَسْفَارِ وَأَمِينَهُ عَلَى اْلأَسْرَارِ . جَزَاكَ اللهُ عَنَّا أَفْضَلَ الْجَزَاءِ فَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللهِ و بَرَكَاتُهُ . اَللّٰهُمَّ ارْضَ عَنْهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ وَ أَكْرِمْ مَقَامَهُ وَ أَجْزِلْ ثَوَابَهُ .
◾ Hacı, Kardeşlerinin göndermiş olduğu selamları da söyledikten sonra, bir metre kadar ilerler. Önce Hz. Ebu Bekir, ardından da Hz. Ömer'in kabirleri başında durur ve onlara da selam verir:
◾ Ey Ebu Bekri's-Sıddık, selam üzerine olsun!
◾ Ey Peygamberin Halifesi, selam üzerine olsun!
◾ Ey Peygamberin mağaradaki arkadaşı, seferlerdeki yoldaşı ve sırdaşı! Allah'ın selamı üzerine olsun.
◾ Allah, seni en güzel şekilde Allah, seni en güzel şekilde mükâfatlandırsın. Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerine olsun.
◾ Allah'ım Ondan razı ol. Derecesini yükselt. Makamını mübarek kıl. Mükâfatını bol eyle.