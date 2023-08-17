Hz.Ebubekir'i (RA) selamlarken yapılacak dua

Kişi selam verirken, selamın sünnet olduğunu düşünmeli ve o kimseye dua etmeyi ihmal etmemelidir. Peki, Peygamberimizin en yakın dostu Hz. Ebubekir'i (RA) selamlarken nasıl dua etmeliyiz?

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ وَ أَنِيسَهُ فِى الْغَارِ وَ رَفِيقَهُ فِى الْأَسْفَارِ وَأَمِينَهُ عَلَى اْلأَسْرَارِ . جَزَاكَ اللهُ عَنَّا أَفْضَلَ الْجَزَاءِ فَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللهِ و بَرَكَاتُهُ . اَللّٰهُمَّ ارْضَ عَنْهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ وَ أَكْرِمْ مَقَامَهُ وَ أَجْزِلْ ثَوَابَهُ .

◾ Hacı, Kardeşlerinin göndermiş olduğu selamları da söyledikten sonra, bir metre kadar ilerler. Önce Hz. Ebu Bekir, ardından da Hz. Ömer'in kabirleri başında durur ve onlara da selam verir:

◾ Ey Ebu Bekri's-Sıddık, selam üzerine olsun!

◾ Ey Peygamberin Halifesi, selam üzerine olsun!

◾ Ey Peygamberin mağaradaki arkadaşı, seferlerdeki yoldaşı ve sırdaşı! Allah'ın selamı üzerine olsun.

◾ Allah, seni en güzel şekilde Allah, seni en güzel şekilde mükâfatlandırsın. Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerine olsun.

◾ Allah'ım Ondan razı ol. Derecesini yükselt. Makamını mübarek kıl. Mükâfatını bol eyle.