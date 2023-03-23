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İSLAM İLMİHALİ

Ağır işte çalışanların oruç tutması gerekir mi? Ramazanda çalışırken oruç tutmamak günah mı?

On bir ayın sultan ramazanın gelmesiyle Müslümanlar bu mübarek ayı ihya etmeye başladı. Bu mübarek zaman diliminde ağır koşullar altında çalışan müminler "Ağır işte çalışanların oruç tutması gerekir mi?" sorusunu merak ediyor. Peki, ramazanda çalışırken oruç tutmamak günah mı? Çalışanların iş verimini düşürmesi endişesiyle oruç tutmamaları caiz midir? İşten dolayı oruç tutmamak caiz midir? Ders çalışmak için oruç tutmamak günah mıdır?

Ağır işte çalışanların oruç tutması gerekir mi? Ramazanda çalışırken oruç tutmamak günah mı?
Yayınlanma Tarihi: 23.3.2023 14:39:57 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 09:44

Ramazan orucu, ergenlik çağına ulaşmış ve akıl sağlığı yerinde her Müslümana farzdır. Mazeretsiz olarak oruç tutmayanlar büyük günah işlemiş olurlar. Zira Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Bir kimse, Allah'ın tanıdığı bir ruhsat olmadan, Ramazan'da bir gün orucunu tutmazsa, bütün yılın orucu bile o günün yerini tutmaz." (Ebû Dâvûd, Savm, 38; bkz. Buhârî, Savm, 29)

Ailesinin rızkını temin etmek için ağır işlerde çalışmak zorunda olup da oruç tutmaları sağlığına zarar verenlerin o günlerde oruç tutmayıp daha sonra kaza edebilecekleri, kaza etme imkânlarının olmaması durumunda ise her gün için bir fidye vermeleri şeklinde görüşler vardır (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 401).

Ancak çok ağır olmayan günlük işlerde çalışmak orucu terk için özür sayılmaz.

Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: "Öyle erkekler vardır ki, onları ne bir ticaret, ne bir alışveriş, Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamaz. Onlar, dehşetinden kalplerin ve gözlerin ters döneceği günden korkarlar." (Nûr, 24/37).

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