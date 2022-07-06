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İSLAM İLMİHALİ

Kurban nedir, neden kurban keseriz? Kurbanın anlamı ve önemi...

Yayınlanma Tarihi: 06.07.2022 20:24 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022 20:25
Kurban nedir, neden kurban keseriz? Kurbanın anlamı ve önemi...

Kurbanın, insanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur. Peki, kurban nedir? Neden kurban keseriz? Kurbanın anlamı nedir? Kurban kesmenin tarihte yeri nedir? Kurbanın önemi nedir? Diyanet’in İlmihal-2 “İslam ve toplum'' kitabında yer alan bilgilere göre, kurban hakkında merak edilenleri derledik.

KURBAN NE DEMEKTİR?

Sözlükte "yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey" anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, "ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan" demektir.

KURBAN KESMENİN TARİHTE YERİ NEDİR?

Arapça'da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir. İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur. Kur'an'da Hz. Âdem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34). Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık'ta İsâ'nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba'nın oğlu İsâ'yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır. İslâm'da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur'an'da, Hz. Peygamber'in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.

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KURBAN NASIL BİR İBADETTİR?

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.

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NEDEN KURBAN KESERİZ?

Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

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Etiketler Kurbanın anlamı nedir? Kurbanın önemi nedir? Neden kurban keseriz? Kurban nedir?

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Sınavcı Sınavcı

Sınav konusu teşekkür ederim

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır5
cevapla 25.12.2019 17:19
Adı değmez Adı değmez

Ödevime çok yardımcı oldu ??

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır9
cevapla 15.12.2019 20:03
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