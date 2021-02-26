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İSLAM İLMİHALİ

Abdest ve gusülden sonra kılınan namazın fazileti nedir?

Yayınlanma Tarihi: 26.02.2021 12:58 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 12:59
Abdest ve gusülden sonra kılınan namazın fazileti nedir?

"Her kim şu benim aldığım gibi abdest alır ve aklından bir şey geçirmeyerek iki rek‘at namaz kılarsa geçmiş günahları affolunur" buyurur. Abdest ve gusülden sonra kılınan namazın fazileti nedir? Sizler için, 'in İlmihal-1 "İman ve İbadetler" kitabında yer alan bilgilere göre, abdest ve gusülden sonra kılınan namaz hakkında bilinmeyenleri ve merak edilenleri derledik.

ABDEST VE GUSÜLDEN SONRA KILINAN NAMAZIN FAZİLETİ

"Her kim şu benim aldığım gibi abdest alır ve aklından bir şey geçirmeyerek iki rek'at namaz kılarsa geçmiş günahları affolunur" buyurmuştur (Buhârî, "Vudû", 14; Müslim, "Tahâret", 5, 6, 17). Bu sebeple, abdest alındıktan sonra veya gusül yapıldıktan sonra iki rek'at namaz kılmak güzel karşılanmıştır. Bu namaz, Hanefîler'e göre mendup (müstehap), Şâfiîler'e göre sünnettir. Bununla birlikte abdest aldıktan hemen başka bir sünnet veya farz namaz kılınacaksa, kılınan namaz aynı zamanda abdest namazı yerine de geçer. İhrama girmek için iki rek'at namaz kılmak da müstehap görülmüştür.

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Etiketler Abdest ve gusül sonra kılınan namaz Diyanet Peygamberimiz

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