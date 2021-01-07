Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Dinin direği namazın İslam'da önemi başın vücuttaki yeri gibidir. Günde beş vakit belirli şekillerle yerine getirilen namaz, İslam’ın şartlarından biridir. "Akşam namazı nasıl kılınır ve akşam namazı kaç rekattır?" gibi sorular da en çok araştırılan konuların başında yer alır. Peki, akşam namazı nasıl kılınır ve akşam namazı kaç rekattır?

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Akşam ezanının okunmasının ardından eda edilen akşam namazı 5 rekâttır. Akşam namazında diğer namazlardan farklı olarak öncelikle 3 rekât farz kılınır. Daha sonra ise 2 rekât olan sünnet kılınır. Farz ve sünnette okunacak dualar ve sureler ise aşağıdaki gibidir.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIYOR?

Akşam namazı farzının 1. rekâtı

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının farzını kılmaya."

"Allahü Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır.

Tekbirden sonra eller bağlanır. Ayakta iken secde edilecek yere bakılır.

a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Zammı sure okunur.

"Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır ve burada üç kez "Sübhâne Rabbiye'l-azim" denilir. Rükûda iken ayakların üzerine bakılır.

"Semiallâhü limen hamideh" diyerek rükûdan kalkılır ve ayakta "Rabbena leke'l-hamd" denilir.

"Allahü Ekber" diyerek secdeye varılır. Burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.

" Allahü Ekber " denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar. " Allahü Ekber " denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere " Sübhâne Rabbiye'l-âlâ " denir.

" Allahü Ekber " denir ve ikinci rekât için ayağa kalkılır.

Akşam namazı farzının 2. rekâtı

Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim"

Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur.

" Allahü Ekber " denir ve Rüku'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: " Semiallâhü limen hamideh – "Rabbena leke'l-hamd" denir.

" Allahü Ekber " denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere " Sübhâne Rabbiye'l-âlâ " denir. " Allahü Ekber " denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar. " Allahü Ekber " denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere " Sübhâne Rabbiye'l-âlâ " denir.

" Allahü Ekber " denir ve oturulur.

Ettehiyyatü okunur.

" Allahü Ekber " denir ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

Akşam namazı farzının 3. rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur:

" Allahü Ekber " denir ve Rüku'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rüku'dan doğrulur: " Semiallâhü limen hamideh – "Rabbena leke'l-hamd " denir.

" Allahü Ekber " denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere " Sübhâne Rabbiye'l-âlâ " denir. " Allahü Ekber " denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar. " Allahü Ekber " denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere " Sübhâne Rabbiye'l-âlâ " denir.

" Allahü Ekber " denir ve oturulur.

– Ettehiyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh" denir.

"Allahümme entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram" dedikten sonra, sünneti kılmak için ayağa kalkılır.





AKŞAM NAMAZI 2 REKAT SÜNNET KILINIŞI

Akşam namazı sünnetinin 1. rekâtı

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının iki rekât sünnetini kılmaya."

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak başparmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allahü Ekber" denir.

a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Zammı sure okunur.

"Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır ve burada üç kez "Sübhâne Rabbiye'l-azim" denilir. Rükûda iken ayakların üzerine bakılır.

"Semiallâhü limen hamideh" diyerek rükûdan kalkılır ve ayakta "Rabbena leke'l-hamd" denilir.

"Allahü Ekber" diyerek secdeye varılır. Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.

" Allahü Ekber " denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar. " Allahü Ekber " denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere " Sübhâne Rabbiye'l-âlâ " denir.

" Allahü Ekber " denir ve ikinci rekât için ayağa kalkılır.

Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim"

Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur.

"Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır ve burada üç kez "Sübhâne Rabbiye'l-azim" denilir. Rükûda iken ayakların üzerine bakılır.

"Semiallâhü limen hamideh" diyerek rükûdan kalkılır ve ayakta "Rabbena leke'l-hamd" denilir.

"Allahü Ekber" diyerek secdeye varılır. Burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.

" Allahü Ekber " denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere " Sübhâne Rabbiye'l-âlâ " denir. " Allahü Ekber " denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar. " Allahü Ekber " denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere " Sübhâne Rabbiye'l-âlâ " denir.

" Allahü Ekber " denir ve oturulur.

– Ettehiyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh" denir. Sonra, tesbihat ve dua ile öğlen namazı sonlandırılır.