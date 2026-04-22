Varlığın Özüne Yolculuk: Ekrem Demirli’nin Kaleminden "Aşk Nedir?"

Ekrem Demirli'nin tasavvufi ve felsefi bir derinlikle kaleme aldığı "Aşk Nedir?" isimli eseri, aşkın modern dünyada daraltılan anlam sınırlarını aşarak, onu insanın varoluşsal gayesi ve hakikat arayışının merkezine yerleştiriyor. Aşkı yalnızca beşerî bir duygu değil, kalbin tasfiyesiyle ulaşılan bir "bilgi yolu" ve "kemal mertebesi" olarak tanımlayan yazar, okuru geleneğin kadim birikimi üzerinden kendi iç dünyasıyla yüzleşmeye davet ediyor...
"Aşk insanın verdiği her şeyi yetersiz saymasıdır, canını bilhassa."
Ekrem Demirli
"Aşk îmanın güçlü hâlidir."
Ekrem Demirli
İhsân tasavvufun maksadını teşkil ederken aynı zamanda ona imanın yeniden yorumlanmasının imkânını da verdi.
Ekrem Demirli
"Âlemde eksiklik görmenin kendisi yegâne eksikliktir ve insan kemâle erdikçe âlemin mükemmelliğini anlayacaktır."
Ekrem Demirli
"Cenneti yakmak ve cehennemi söndürmek, ihlâsı anlamanın yolu idi."