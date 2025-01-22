Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Gündem Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

Yayınlanma Tarihi: Ocak 22, 2025 10:01

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi.

Milli yas ilanının ardından yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, güneşin batışına kadar gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.
İstanbul'da Nakkaştepe Millet Bahçesi, Çamlıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Edirnekapı, Ulus, Taksim Cumhuriyet Anıtı ile Atatürk Kültür Merkezi gibi bazı simge noktalarda bulunan dev Türk bayraklarının yarıya indirilmesi ise AA ekiplerince görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete seslenişte, Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Atatürk Kültür Merkezi Grand Kartal Otel Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi Çamlıca Edirnekapı Nakkaştepe Millet Bahçesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İslam’da esaret ahlakı: Direniş Ahlakı ve Siyonist Barbarlığı

İslam'da esaret ahlakı: Direniş Ahlakı ve Siyonist Barbarlığı

Sezia Karakoç’un Kitapları Ekseninde Diriliş Mefhumu - Kitap Dedektifi

Sezia Karakoç'un Kitapları Ekseninde Diriliş Mefhumu - Kitap Dedektifi

Unutulan İlk Dünya Savaşı: Kırım Harbi

Unutulan İlk Dünya Savaşı: Kırım Harbi

Feridüddin Attar’dan Bu Soyut Nakış Nedir?

Feridüddin Attar'dan Bu Soyut Nakış Nedir?

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

RTÜK Başkanı Şahin, Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi

RTÜK Başkanı Şahin, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi

Filistin’in bağımsızlığını resmi olarak tanıyan ülkeler

Filistin'in bağımsızlığını resmi olarak tanıyan ülkeler

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde otelde çıkan yangında can kaybı 10’a yükseldi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında can kaybı 10'a yükseldi

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 90 Filistinli esir serbest bırakıldı

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 90 Filistinli esir serbest bırakıldı

Boykotun Serüveni: Neler Değişti?

Boykotun Serüveni: Neler Değişti?

Gazze Batı’da neyi değiştirdi?

Gazze Batı'da neyi değiştirdi?

>